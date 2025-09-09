60 estudiantes de Panamá avanzan en el Concurso Nacional de Oratoria

De los 60 jóvenes elegidos en 16 regiones escolares, solo 15 pasarán a la gran final del certamen, que busca premiar y destacar el liderazgo estudiantil

Los estudiantes semifinalistas, procedentes de 300 centros educativos, se enfrentarán en la próxima etapa para competir por un lugar en la final del 23 de noviembre.

(09/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La organización del Concurso Nacional de Oratoria ha anunciado la lista de 60 estudiantes seleccionados de 16 regiones escolares, quienes avanzan a la etapa de Preselección Nacional. Los jóvenes, provenientes de más de 300 centros educativos tanto oficiales como particulares, presentaron sus discursos sobre el tema «Alfabetización constitucional: El poder transformador de la juventud en la construcción de una nueva constitución para el Panamá que soñamos».

Esta fase, que se realizó en distintos colegios del país, fue crucial para elegir a los oradores que competirán por uno de los 15 cupos disponibles para la gran final. La próxima etapa, programada para este 11 de septiembre en la ciudad de Panamá, definirá a los finalistas que, durante más de 30 días, se prepararán en la Academia Nacional de Oratoria para el evento final.

La final del certamen se transmitirá el domingo 23 de noviembre a las 6:00 p.m. por televisión, radio e internet, con transmisión internacional a través de la cadena NTN24. Los finalistas que sean seleccionados en la siguiente ronda serán evaluados en su desempeño espontáneo e improvisación. El jurado calificador valorará nueve elementos, incluyendo el contenido, la proyección y el lenguaje, así como la estructura, la argumentación, la dicción y el dominio escénico.

El proyecto educativo, administrado por la Fundación Más Móvil, cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación, así como de diversas empresas privadas, instituciones y medios de comunicación. Todos apuestan por fomentar en las nuevas generaciones una conciencia analítica, crítica y constructiva. Esta plataforma permite que las voces de los jóvenes sean escuchadas, con el objetivo de generar aportes que transformen la educación y renueven el enfoque del sistema educativo de acuerdo con los desafíos actuales.

La lista completa de los estudiantes semifinalistas, por región escolar, es la siguiente:

• Bocas del Toro: Liz Smith, Otoniel Ábrego, Arjen Smith, Daniel Díaz Toribio y Laura González.

• Chiriquí: José Mora, Emily Aguirre, Armando Peralta, Helmer Guerra, Sofía Araujo, Emmanuel Cascante, Alexandra Elisondro y Alanis Morris.

• Comarca Ngäbe Buglé: Evelin Coronel, Edwin Caballero y Alejandra Pinto.

• Veraguas: Daniel González, Augusto Pino y Samuel Ábrego.

• Los Santos: Christhian Peñalba.

• Herrera: Aralis Rodríguez.

• Coclé: Anneth Domínguez, Joe López, César Soto, Omaira Sánchez y Nataly Saavedra.

• Darién: Yoeldasky Blanco.

• Comarca Guna Yala: Omar Vásquez.

• Comarca Emberá: Rosebeth Flaco.

• Colón: María Luisa Prescott, Ricardo Hendricks e Isaac Meneses.

• Panamá Oeste: Stella Ching, Melanie Pimentel, Laura Murillo, Leonardo Rousy, Alizon Carrasco, Jhojan Wenham, Guadalupe Avilés, Kevin Castrellón y Marlon Rojas.

• San Miguelito: Emy Torres, Ingvar Hurtado y Alexis Núñez.

• Panamá Este: Alejandro Moreno.

• Panamá Norte: Alisson Méndez y Bryana López.

• Panamá Centro: Karol Hernández, Milagros Morales, Hellen Bonilla, Sibany González, Dianis Guisado, Camila Ruíz, Antonella Barría, Joshua González, Juan Francisco Monterrey, Sherlyn Stapf, Isabella Cahill, Daniel Díaz y Edoardo Baldera.