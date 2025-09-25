La conectividad hacia la Costa Arriba de Colón mejora con trabajos de asfaltado

El MOP realiza trabajos de reparación vial en la Costa Arriba de Colón

• Los trabajos de reparación se enfocaron en puntos críticos del tramo que va desde Sabanitas hasta el corregimiento de Portobelo.

(25/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Colón, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) completó la aplicación de 120 toneladas de material asfáltico caliente en la vía principal que conduce hacia la conectividad Costa Arriba de Colón. El objetivo de estos trabajos es reforzar la seguridad vial en esta importante región turística.

Reparaciones para mejorar la seguridad vial

Elvin Ábrego, director regional del MOP en Colón, explicó que estas labores buscan brindar mayor seguridad tanto a los residentes como a los visitantes que transitan por esta zona, reconocida por su valor turístico y cultural. Las reparaciones se han centrado en puntos críticos del tramo que se extiende desde el corregimiento de Sabanitas hasta el corregimiento de Portobelo.

Esta intervención contribuye a mejorar el acceso y la conectividad a las comunidades de la Costa Arriba, facilitando el tránsito de vehículos y personas. Estos trabajos son parte del plan de mantenimiento continuo a la red vial de la provincia de Colón, asegurando que sus vías se mantengan en óptimas condiciones para todos los usuarios.