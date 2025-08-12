Congreso de Restauración Forestal reunirá expertos ambientales en Panamá

Panamá será sede del Congreso Regional CCAD y Congreso Nacional de Restauración Forestal y Biodiversidad

Del 9 al 12 de septiembre, Panamá acogerá el Congreso Regional CCAD y Congreso Nacional de Restauración Forestal, impulsando cooperación ambiental.

El Ministerio de Ambiente lidera un encuentro regional para fortalecer la restauración de ecosistemas y la conservación de la biodiversidad.

(12/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), junto a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) del SICA, anunció la realización del 3er. Congreso Regional CCAD y el 3er. Congreso Nacional de Restauración Forestal y Biodiversidad, del 9 al 12 de septiembre en la ciudad de Panamá.

El evento busca fortalecer capacidades técnicas, conocimientos y cooperación regional en restauración forestal y biodiversidad, promoviendo el intercambio de experiencias, buenas prácticas y estrategias innovadoras para recuperar ecosistemas degradados y conservar la biodiversidad en Panamá y los países miembros de la CCAD.

Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente, destacó que “el Congreso representa una oportunidad única para que Panamá y la región centroamericana fortalezcan su compromiso ambiental, compartan avances científicos y construyamos juntos soluciones efectivas ante la crisis ecológica global. La restauración de los ecosistemas no es solo un deber ambiental, sino una responsabilidad intergeneracional”.

El evento reunirá a representantes de gobiernos, organismos internacionales, agencias de cooperación, academia, centros de investigación, expertos en cambio climático y biodiversidad, ONG, comunidades indígenas, sector privado, juventudes, voluntariado ambiental y comunicadores especializados.

Entre los temas a tratar destacan: bosques y asentamientos humanos, vínculos entre bosques y cambio climático, industria forestal en el mercado, beneficios ecosistémicos de la restauración, financiamiento, monitoreo y gobernanza de territorios boscosos.

MiAMBIENTE invita a todos los sectores de la sociedad a participar en este espacio de diálogo y compromiso ambiental. El formulario de inscripción está disponible:

https://forms.office.com/r/1qd6QKN8XF?origin=lprLink