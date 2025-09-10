Expertos se reúnen en Panamá para Congreso Internacional de Matemáticas

Congreso Internacional de Matemáticas en Panamá: expertos debaten sobre IA y creatividad

• Panamá es sede del Congreso Internacional de Matemáticas, que reúne a expertos latinoamericanos para abordar la relación entre esta ciencia, la inteligencia artificial y la creatividad.

(10/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Especialistas de toda la región se han dado cita en Panamá para participar en el Congreso Internacional de Matemáticas, un evento de cinco días que resalta la importancia de esta ciencia como pilar fundamental del pensamiento creativo y su integración con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA).

Organizado por el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá, el congreso está enfocado en estudiantes, docentes e investigadores de la disciplina. Bajo el lema “Matemáticas, Arte, Inteligencia Artificial y Creatividad”, el evento busca mostrar cómo el conocimiento matemático puede trascender fronteras y convertirse en una herramienta clave para enfrentar los desafíos del presente y del futuro.

Los expertos, provenientes de países como México, Colombia y Chile, compartirán sus experiencias y avances en diversos campos. Entre los temas que se abordarán se encuentran las narrativas matemáticas con el apoyo de la IA, el impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la educación matemática, la aplicación de la estadística en la investigación, y el uso de la IA en el aprendizaje de conceptos matemáticos.

Según los organizadores, uno de los principales valores del encuentro es destacar el rol de la inteligencia artificial. Se subraya que, más allá de ser una simple herramienta de cálculo, la IA se consolida como un colaborador efectivo en la construcción de modelos matemáticos. Esto, según los especialistas, permite ampliar la intuición humana y abrir nuevas posibilidades de creación en la disciplina.