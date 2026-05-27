El Consejo de Gabinete aprueba el proyecto para el cierre progresivo del Banco Hipotecario Nacional

El Consejo de Gabinete destina fondos para la emisión de pasaportes y la fiscalización comercial • A través de créditos adicionales y contrataciones excepcionales, las autoridades avalaron recursos para asegurar la continuidad de los pasaportes electrónicos y ampliar la red eléctrica rural. (27/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Consejo de Gabinete
El Consejo de Gabinete destina fondos para la emisión de pasaportes y la fiscalización comercial
• A través de créditos adicionales y contrataciones excepcionales, las autoridades avalaron recursos para asegurar la continuidad de los pasaportes electrónicos y ampliar la red eléctrica rural.
El proyecto de ley establece que el cierre del BHN se ejecutará de forma progresiva a través de un Plan de Transición Institucional elaborado por un comité conformado por el Miviot, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Caja de Ahorros y la Contraloría General de la República. Una vez promulgada la ley, el proceso de cierre no podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2027. Las competencias de diseño, subsidios, programas de interés social, planificación y desarrollo de proyectos público-privados pasarán al Miviot, mientras que el financiamiento hipotecario y la administración crediticia corresponderán a la Caja de Ahorros, entidad que manejará estas carteras por separado de sus operaciones ordinarias sin que esto constituya una fusión bancaria. Asimismo, se propone la creación de la Dirección del Fondo de Vivienda Social, adscrita al Miviot, para fomentar la construcción de residencias en asocio con el sector privado.
Seguridad y continuidad del pasaporte electrónico
Por otra parte, el Ejecutivo aprobó la Resolución de Gabinete N.46-26, que autoriza la contratación mediante procedimiento excepcional entre la Autoridad de Pasaportes de Panamá y la empresa Servicios IAFIS de Panamá, S.A. para el suministro de libretas de pasaporte electrónico, la actualización del módulo para chips de última generación y el servicio de soporte y mantenimiento del Sistema de Emisión de Pasaportes.
El contrato, que asciende a un monto de B/.32,555,234.71 y tendrá una duración de cinco años a partir de la orden de proceder, incluye la adquisición de un millón de libretas con página de datos en policarbonato y personalización mediante grabado láser. El proveedor seleccionado es el distribuidor exclusivo y agente oficial de mantenimiento de In Smart Identity France, S.A.S. en América Latina, empresa fabricante del sistema original utilizado por el país desde el año 2011.
Recursos para el Plan Maestro de Electrificación Rural
En la misma sesión, se avaló un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026 a favor del Ministerio de la Presidencia / Oficina de Electrificación Rural (OER), por la suma de B/.3,936,510.00. Este recurso se destinará a cancelar compromisos contractuales pendientes de proyectos de electrificación rural que ya se encuentran finalizados e interconectados a nivel nacional.
Una parte de estos fondos se asignará al desarrollo del Plan Maestro de Electrificación Rural, concebido como una herramienta estratégica para organizar las inversiones futuras y alcanzar el acceso universal a la electricidad. La resolución cuenta con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional y de la Contraloría General de la República, y fue remitida a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su respectivo trámite de ley.
Fortalecimiento de las operaciones de fiscalización aduanera
Finalmente, mediante la Resolución N.51-26, se aprobó un crédito adicional suplementario a favor de la Autoridad Nacional de Aduanas por un monto de B/.6,653,166.00. Estos recursos económicos se utilizarán para optimizar las labores de fiscalización mediante el alquiler de bodegas, la adquisición de equipos de seguridad y uniformes, el mantenimiento de escáneres de inspección no intrusiva y la implementación de soluciones tecnológicas que incluyen cámaras corporales y el soporte del Sistema de Gestión Aduanera (SIGA).
Los fondos asignados también permitirán atender los compromisos institucionales prioritarios relacionados con el pago de discrepancias de aforo y la distribución de ingresos provenientes de los sellos metálicos de seguridad, custodias marítimas y trasbordos de mercancías. Al igual que las demás medidas presupuestarias, esta resolución recibió los informes de viabilidad financiera correspondientes de los organismos fiscalizadores del Estado.
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