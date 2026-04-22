Consejo de Gabinete aprueba importación de 90 mil quintales de café oro por desabastecimiento

El Ejecutivo autorizó la importación de contingentes de café oro para suplir el déficit nacional y validó un acuerdo de pago por 14.9 millones de balboas al consorcio del nuevo Hospital Oncológico.
Medidas del Consejo de Gabinete: Importación de café y compensación por el nuevo ION
• Ante el desabastecimiento de materia prima para la industria procesadora, el Gobierno permitirá el ingreso de café bajo aranceles preferenciales hasta septiembre de 2026.
(22/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Consejo de Gabinete aprobó el Decreto N. 4-26, mediante el cual se autoriza a la Comisión de Licencias de Contingentes Arancelarios ad hoc a convocar la importación de un contingente por desabastecimiento de 90,000 quintales de café oro. Esta medida busca solventar el déficit proyectado para el periodo 2025/2026 sin perjudicar la producción nacional, la cual ha sido adquirida en su totalidad por la industria procesadora local.
El decreto fija como fecha límite de importación el 30 de septiembre de 2026. El producto deberá ser identificado estrictamente como materia prima y estará sujeto a un Derecho Arancelario a la Importación (DAI) del 3%. La decisión se fundamenta en las recomendaciones de la Cadena Agroalimentaria de Café y en el análisis de la Comisión de Licencias, que evidenció la insuficiencia de grano para el consumo de las empresas nacionales.
Acuerdo transaccional por el nuevo Instituto Oncológico Nacional
En la misma sesión, el Consejo de Gabinete avaló la Resolución N°36-26, que autoriza un Acuerdo Transaccional entre el Estado, representado por el Ministerio de Salud (Minsa), y el Consorcio Nuevo ION de Panamá. Este pacto responde a una compensación por daños y perjuicios derivados de la terminación unilateral del contrato para el diseño, construcción y financiamiento del nuevo Instituto Oncológico Nacional.
El consorcio, integrado por Acciona Construcción, S.A. y Panamá Consulting Health, S.A. (PCH), recibirá un monto total de B/.14,979,484.37. El esquema de pago establece un desembolso del 50% durante el año 2026 y el 50% restante en el ciclo fiscal 2027.
Antecedentes y resolución de conflicto jurídico
El conflicto se remonta a 2013 con la licitación de la obra y su posterior adjudicación en 2014. No obstante, en diciembre de ese mismo año, el Minsa solicitó la terminación unilateral del contrato. Tras años de litigio, el contratista presentó en junio de 2024 una solicitud de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) por una cuantía que superaba los B/.70 millones.
La resolución actual es fruto de una mesa técnica que buscó una negociación justa para el Estado. El acuerdo cuenta con el concepto favorable de la Procuraduría General de la Nación, permitiendo suspender el proceso ante la ICC y formalizar una salida jurídica viable que protege el patrimonio nacional mientras cumple con las obligaciones contractuales pendientes.
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