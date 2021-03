Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina, deja sin efecto la resolución 01 del 3 de marzo de 2021

(13/Mar/2021 – web) Panamá.- El Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina, aprobó este viernes 12, la Resolución No. 03 de 12 de marzo de 2021, que deja sin efecto la Resolución No. 01 de 3 de marzo de 2021 que flexibilizaba el proceso de certificación de los graduados de medicina como requisito para entrar al internado.

Luego de valorar todos los argumentos de los miembros del Consejo Interinstitucional, se tomó la decisión de mantener vigente la Resolución No. 03 de 12 de junio de 2020 que establece el puntaje mínimo de 405 ó 41.5% como requisito para entrar al internado.

El presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen, en tuit publicado el pasado lunes 8 dejó claro la posición del órgano ejecutivo al respecto: «El examen básico de certificación en medicina debe ser de la más alta calificación, como siempre estuvo establecido, cualquier otra medida es un retroceso. Las escuelas de Medicina han tenido, tienen y tendrán todo mi apoyo».

El artículo primero de esta Resolución, deja sin efecto la medida que establecía de manera temporal, un nuevo puntaje mínimo de aprobación a partir del examen de certificación básica en medicina en 360, lo cual corresponde al porcentaje equiparado de 34.5%, desde marzo de 2021, y hasta que subsista declaratoria de Estado de Emergencia Nacional.

Sin embargo, en las consideraciones de la Resolución 03 de 12 de marzo de 2021 se explica que el MINSA en su condición de garante de la salud de la población y entidad rectora de las políticas de salud, de apoyo y vigilante del proceso de certificación y recertificación, solicitó al Consejo Interinstitucional evaluar la posibilidad de dejar sin efecto lo resuelto en la precitada Resolución del 3 de marzo de 2021.

La solicitud del MINSA, obedece a las sugerencias de diversas asociaciones médicas y a recientes informes epidemiológicos que reportan la sostenida disminución de casos nuevos, así como la mortalidad por COVID-19.

Explica además, que los ajustes de puntuación aprobados por el Consejo Interinstitucional, tenían el único propósito de asegurar la ocupación del 100% de las plazas de internado disponible durante el Estado de Emergencia Nacional, tanto en el MINSA como en la Caja de Seguro Social.

No obstante, destaca que la Resolución No. 01 no tuvo ninguna efectividad puesto que los resultados del examen correspondiente a marzo de 2021, no han sido notificados.

De igual forma, dicho ministerio evalúa la posibilidad de iniciar un sistema de capacitación acelerada en el Centro de Adiestramiento y Simulación en Salud (CREASS) para afianzar los conocimientos de los graduados que iniciarán su internado.

Esta Resolución ministerial que empieza a regir a partir de su promulgación, lleva las firmas del Presidente del Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina Dr. Alfredo A. Matos Adames y de la Secretaria Dra. Teresa Ríos Atencio.

Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá