El Consejo Nacional de Vivienda celebra su primera reunión ordinaria y presenta director ejecutivo

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime A. Jované C., lideró la sesión inicial de la junta directiva para dar seguimiento a las políticas habitacionales de interés social en el país.
Jaime A. Jované preside la primera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Vivienda
• Opciones de ResumenDurante el encuentro institucional se oficializó el nombramiento de Antonio José Boyd Macia como nuevo director ejecutivo y se coordinaron acciones con diversos sectores civiles y públicos.
(27/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el propósito definido de dar seguimiento continuo a las políticas habitacionales de interés social del país, este miércoles se llevó a cabo la Primera Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Vivienda (Conavi). El importante encuentro institucional estuvo presidido por el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el ingeniero Jaime A. Jované C., quien se encargó de dar la bienvenida formal a cada uno de los miembros que integran la junta directiva de esta organización.
Presentación de la nueva dirección ejecutiva
Durante el desarrollo de la sesión de trabajo, el ministro Jované C. oficializó ante los presentes la presentación del nuevo director ejecutivo del Consejo Nacional de Vivienda, Antonio José Boyd Macia. El nuevo funcionario asume de forma inmediata el liderazgo del cargo con el firme compromiso de dinamizar de manera integral los proyectos, planes y funciones de la entidad, orientando los esfuerzos institucionales en beneficio directo de los sectores de la población más vulnerables del país.
Representación intersectorial y bases operativas
La actividad contó con una sólida y destacada representación de diversas entidades del Estado panameño, así como de importantes sectores civiles vinculados al desarrollo estructural del país. Entre las organizaciones participantes destacaron delegados del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), el Ministerio de Economía y Finanzas, la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, la Asociación Bancaria Nacional, la Cámara Panameña de la Construcción, el Consejo Nacional de Cooperativas y el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados.
Con la asistencia y validación de estas agrupaciones públicas y privadas, el encuentro concluyó logrando sentar de manera exitosa las bases operativas de la entidad para el presente periodo, consolidando un espacio de articulación clave para el futuro del desarrollo habitacional nacional.
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