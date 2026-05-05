Consejo de Tierras impulsa proyecto Transformando el Catastro de Panamá con apoyo del Banco Mundial

El Consejo Nacional de Tierras aprobó la gestión de un préstamo de 60 millones de balboas con el Banco Mundial para digitalizar la tenencia de tierras y eliminar el rezago en trámites de titulación.
Proyecto Transformando el Catastro de Panamá recibirá inversión de 95 millones de balboas
• Mediante el programa Transformando el Catastro de Panamá, el Gobierno Nacional busca unificar los sistemas del Registro Público y la DGI bajo una plataforma de interoperabilidad tecnológica.
(05/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de actualizar y digitalizar la gestión territorial a nivel nacional, el Consejo Nacional de Tierras aprobó por unanimidad la gestión de un préstamo por 60 millones de balboas con el Banco Mundial para ejecutar el proyecto Transformando el Catastro de Panamá. Esta iniciativa, que se desarrollará bajo la modalidad de Programa por Resultados, tendrá un periodo de ejecución de siete años, abarcando desde 2026 hasta 2033.
Modernización e integración tecnológica
El proyecto, presidido por el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime A. Jované C., busca corregir la fragmentación actual del sistema catastral. El ministro explicó que el programa permitirá que instituciones como el Registro Público y la Dirección General de Ingresos (DGI) dejen de operar de manera aislada, logrando una interoperabilidad efectiva que beneficiará tanto al Estado como a los usuarios.
La inversión total para esta primera fase asciende a 95 millones de balboas, compuestos por los 60 millones del préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y un aporte estatal de 35 millones de balboas. Según Jované, esta herramienta requerirá la capacitación especializada de personal técnico en conjunto con las universidades para fortalecer la modernización del Estado.
Beneficios sociales y regularización masiva
Andrés Pagés Chanis, administrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) y secretario del Consejo, detalló que al finalizar el programa se espera que 30 mil personas obtengan sus títulos de propiedad. Además, la iniciativa permitirá eliminar un rezago de 25 mil trámites pendientes y generará mil 200 empleos.
La implementación de tecnología avanzada proporcionará imágenes satelitales constantes de alta precisión, facilitando la identificación exacta de los terrenos estatales. Pagés Chanis puntualizó que, bajo esta modalidad de financiamiento, los desembolsos del Banco Mundial se realizarán únicamente tras la verificación de resultados específicos alcanzados, lo que asegura la eficiencia institucional.
Impacto en megaproyectos nacionales
La actualización de la red catastral será fundamental para el desarrollo de infraestructuras críticas. El programa suministrará información técnica clave para el trazado del tren Panamá-David-Frontera, el teleférico de San Miguelito y diversos proyectos de ampliación vial. Asimismo, se integrarán los datos de 12 municipios al Sistema de Información Integrado Catastro Registro (SICAR).
En la sesión de aprobación participaron autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas, Ambiente, Desarrollo Agropecuario y Gobierno, representados por el viceministro Juan Francisco Borrell; la Autoridad de Turismo de Panamá, a través del subadministrador Jorge Correa; el director Maxwell De Obaldía por la Contraloría General de la República; y el subdirector del Registro Público, Javier Cortez. El viceministro de Ordenamiento Territorial, Frank Osorio, reafirmó la importancia de estos insumos para todos los trámites de planificación que ejecuta el Miviot.
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