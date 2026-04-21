Miviot pone en marcha la construcción de viviendas en Tubualá, Guna Yala

• Bloques y sacos de cemento gris.

• Barras de acero corrugadas y alambre de refuerzo.

• Láminas de Tejalit y caballetes articulados.

• Agregados como arena y piedra.

Actualmente, el personal del Miviot organiza nuevas remesas marítimas para asegurar la totalidad de los recursos necesarios para finalizar las 22 residencias. Tubualá cuenta con una población aproximada de 877 habitantes, quienes dependen de estas gestiones para la recuperación del tejido habitacional de la isla.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: