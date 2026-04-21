Miviot pone en marcha la construcción de viviendas en Tubualá, Guna Yala

El Ministerio de Vivienda inició la edificación de 22 soluciones habitacionales en la comarca Guna Yala para asistir a los afectados por el siniestro ocurrido en 2025.
Avanza proyecto de construcción de viviendas en Tubualá con sistema convencional
• Mediante una logística marítima desde Colón, el Gobierno Nacional traslada materiales para la construcción de viviendas en Tubualá destinadas a más de 300 personas.
(21/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Guna Yala, Panamá.- Con la fase de fundación de estructuras, ha comenzado formalmente la construcción de viviendas en Tubualá para beneficiar a 22 familias de esta isla, ubicada en el corregimiento del mismo nombre, dentro de la comarca Guna Yala.
Respuesta a damnificados por incendio
Esta intervención estatal surge tras el incendio registrado el 27 de enero de 2025 en el corregimiento indígena del archipiélago de San Blas, el cual destruyó múltiples hogares y dejó un saldo de más de 300 personas damnificadas. Ante este suceso, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) activó los protocolos para brindar una solución habitacional permanente.
Dayaneth Rodríguez, directora nacional de Mejoramiento Habitacional del Miviot, explicó en tercera persona que el proyecto emplea un sistema de construcción convencional. No obstante, la funcionaria detalló que en casos específicos se contempla el uso de materiales tradicionales de la región, tales como maderas y pencas, para respetar el entorno comarcal.
Logística y transporte de materiales
Para garantizar el avance de la obra, la entidad ha coordinado el transporte de insumos mediante dos envíos marítimos realizados en barcazas desde la ciudad de Colón. Esta operación logística ha contado con el respaldo de los ministerios de Gobierno y Desarrollo Social, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Inadeh.
El cronograma de suministros registra un primer cargamento despachado el 20 de marzo y un segundo envío completado el 15 de abril. El inventario de materiales trasladados incluye:
• Bloques y sacos de cemento gris.
• Barras de acero corrugadas y alambre de refuerzo.
• Láminas de Tejalit y caballetes articulados.
• Agregados como arena y piedra.
Actualmente, el personal del Miviot organiza nuevas remesas marítimas para asegurar la totalidad de los recursos necesarios para finalizar las 22 residencias. Tubualá cuenta con una población aproximada de 877 habitantes, quienes dependen de estas gestiones para la recuperación del tejido habitacional de la isla.
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