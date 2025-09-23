Construcción del Intercambiador de Chitré avanza a un 80%

Intercambiador de Chitré muestra progreso con instalación de vigas

• Con la colocación de 7 de 21 vigas, la construcción del Intercambiador de Chitré avanza de manera significativa, prometiendo mejorar la movilidad en la región de Azuero.

(23/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Chitré, Panamá.-. El Intercambiador de Chitré en la Circunvalación ha alcanzado un 80% de avance, según informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Este progreso significativo se debe a la reciente instalación de las primeras 7 de 21 vigas planificadas para el viaducto, un paso clave en la edificación de esta importante obra.

Avance de la obra

La empresa contratista RODSA, S.A., a cargo del proyecto, ha comenzado el izaje e instalación de las vigas de 30 metros, lo que le dará la forma definitiva al intercambiador. La finalización de esta estructura se proyecta como una solución a la congestión vehicular y a una necesidad largamente esperada por la población de la península de Azuero.

Se espera que la obra tenga un impacto positivo en la región, beneficiando la movilidad, el turismo, el comercio, la economía y la agroindustria. Se prevé que los tiempos de recorrido se reduzcan, proporcionando traslados más seguros y ágiles para miles de habitantes de Herrera y Los Santos, así como para transportistas y visitantes.

El proyecto del Intercambiador de Chitré reafirma el compromiso del MOP de continuar con la construcción de infraestructuras modernas que promuevan el desarrollo integral de las comunidades y mejoren la calidad de vida.