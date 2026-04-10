MOP y Ministerio de Gobierno supervisan avance de puentes zarzos en la comarca Ngäbe Buglé

El Gobierno Nacional busca garantizar la seguridad de los estudiantes mediante la edificación de puentes zarzos y la habilitación de caminos de acceso en zonas de difícil acceso.
Proyecto de puentes zarzos en la comarca Ngäbe Buglé registra avances en su primera etapa
• Los ministros de Obras Públicas y Gobierno inspeccionaron la construcción de las primeras estructuras en Cascabel, como parte del plan para entregar 50 puentes en agosto de 2026.
(10/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Comarca Ngäbe Buglé, Panamá.- El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, realizaron una inspección técnica en la comunidad de Cascabel para supervisar la construcción de los primeros puentes zarzos que forman parte de un plan integral de 100 estructuras destinadas a la comarca Ngäbe Buglé. Esta iniciativa surge como respuesta a la necesidad de movilidad segura en la región, tras el incidente ocurrido el año pasado donde dos estudiantes perdieron la vida al intentar cruzar cuerpos de agua.
Avances cronológicos y alcance del proyecto
Según informó el ministro Andrade, la planificación establece que entre julio y agosto de 2026 se completarán los primeros 50 zarzos de la meta total. El titular explicó que el proyecto posee una naturaleza dual, ya que no se limita únicamente a la infraestructura aérea, sino que incluye la adecuación de caminos de acceso.
Se estima la apertura de más de 30 kilómetros de vías, indispensables para trasladar materiales y personal a los puntos de construcción. Para la segunda fase del programa, la mayoría de las estructuras se concentrarán en el distrito de Kankintú.
Precisiones sobre costos e inversión técnica
Andrade aclaró que el valor de los puentes zarzos se determina por metro lineal y la complejidad del terreno, refutando estimaciones genéricas que sitúan el costo entre 100,000 y 150,000 dólares. El ministro subrayó que una estructura de 150 metros conlleva una inversión superior a una de 40 metros, y que el Ministerio de Obras Públicas utiliza como referencia los valores establecidos por la Contraloría General de la República.
La inversión para la primera etapa de 50 zarzos asciende a 18 millones de dólares, mientras que la segunda fase requerirá aproximadamente 20 millones de dólares adicionales. Respecto al método de contratación directa por urgencia, el ministro señaló que se basó en informes técnicos que advirtieron la necesidad inmediata de las estructuras, seleccionando para ello a empresas habilitadas para licitar con el Estado.
Impacto social y compromiso educativo
El programa «100 Puentes Zarzos», anunciado por el presidente José Raúl Mulino en diciembre de 2025, busca garantizar que los niños y jóvenes puedan asistir a sus centros educativos sin arriesgar sus vidas. Durante la gira, los ministros visitaron el Centro Educativo Básico General de Cascabel, que atiende a más de 500 estudiantes, con el fin de evaluar necesidades adicionales del plantel. El ministro Andrade se comprometió a retornar en el mes de mayo para dar seguimiento a las soluciones planteadas para esta comunidad educativa.
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