Consulta Ciudadana en La Chorrera: Avances del Plan Local de Ordenamiento Territorial

Miviot presenta propuesta final del PLOT de La Chorrera en Consulta Ciudadana

(30/Oct/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- Con el objetivo de conocer las prioridades de las comunidades e impulsar un crecimiento sostenible y ordenado en Panamá Oeste, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), a través de la Dirección de Ordenamiento Territorial, realizó el taller participativo No. 3 de consulta ciudadana, como parte del desarrollo del Plan Local del distrito de La Chorrera.

Este taller fue encabezado por el director de esta dependencia, Gary Amberths, quien estuvo acompañado de la directora de Investigación Territorial, Alessandra Treuherz, y su equipo técnico, que, junto a representantes de Sosa Arquitectos Urbanistas Consultores S.A., desarrollaron el taller.

Directivos de la empresa consultora que ejecuta este Plan expusieron ante autoridades locales y miembros de la sociedad civil la propuesta final de este proyecto, que busca un mejor desarrollo y planificación en este distrito.

Para Amberths, este proceso es esencial para garantizar el desarrollo del territorio. Además, permite identificar necesidades en áreas como infraestructura, movilidad y sostenibilidad ambiental, promoviendo un uso racional del suelo y fortaleciendo la identidad local.

Indicó que el Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) de La Chorrera va a marcar la pauta y la hoja de ruta hacia donde se quiere llegar, con miras hacia el futuro, porque lo que se busca es consolidar el uso de suelo, es decir, que cada código que se está proponiendo tiene un objetivo, que, de cumplirse a cabalidad, este distrito será más competitivo, mejorará su capacidad de servicio y dejará de ser un distrito dormitorio o de paso.

El director manifestó que “con este taller se busca tener la mayor cantidad de participación, porque no es un proceso de construcción del territorio de un consultor o el ministerio, sino con ustedes y que puedan ir identificando dentro de la propuesta aquello que no les parece, les parece muy bien o que no lo habían pensado; es construir con ustedes una visión”.

Destacó que este es un trabajo que se ha venido desarrollando por varios meses, con información validada con otras autoridades y que obedece al crecimiento que ha tenido este distrito históricamente.

Amberths dijo que lo que se busca es hacer un poco más rentable el desarrollo urbano y la propuesta presentada contiene las soluciones a las necesidades que hoy se tienen, en cuanto al tema del agua, luz, vialidades, entre otras, que podrían convertir a La Chorrera en un centro consolidado de trabajo, educación, vivienda, espacio público y área de protección.