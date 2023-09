Consumidores tienen la opción de reportar quejas en línea con la Acodeco

(17/Sep/2023 – web) Panamá.- De enero a agosto del presente año se ha incrementado la presentación de quejas en línea, donde se recibieron 558 solicitudes en la plataforma de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Las quejas en línea, son aquellas presentadas desde un dispositivo móvil o computadora. El consumidor puede acceder a la plataforma de quejas a través de Sindi (agregando el 6330-3333, dando clic en la opción “Denuncias y quejas”) o puede ingresar a la página web, sección Trámites en Línea, o al enlace https://quejasweb.acodeco.gob. pa:5100/Authentication/Login​

En los módulos del Departamento de Educación, que mantiene en los principales centros comerciales de la ciudad capital, también se pueden presentar quejas, el personal está capacitado para ayudar a los consumidores a completar el formulario en línea.

Las reclamaciones que se pueden presentar en la plataforma de la Acodeco, son las referentes a la Ley 45 de 2007. Por ejemplo, temas de garantías, vehículos de motor, viviendas, incumplimientos de servicio, falta de información, cobros indebidos. El usuario se debe registrar, brindar su dirección de residencia exacta, números de contacto y contar con los documentos de la queja a la mano, para cargarlos en el sitio web.

Entre los documentos que se deben adjuntar están: fotografía de su cédula, factura de pago, contrato, conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos o cualquier otro tipo de evidencias en formato PDF.

Cabe señalar que, el usuario recibirá un número de seguimiento para confirmar la recepción satisfactoria de la queja. Dentro de 24 horas hábiles será contactado por el personal de Atención al Cliente, para continuar con el proceso de apertura de expediente.

Si la queja no procede por motivos varios, por ejemplo, no es competencia, retracto, debe ir a otras instancias legales, entre otros, se le brinda la orientación. Si lo señalado en los hechos es una denuncia y no una queja, se procede a crearle el reporte para enviar verificadores al comercio. También se realizan conciliaciones directas con el comercio, antes de darle apertura de la queja (previo análisis del caso).

Fuente/Foto: Acodeco