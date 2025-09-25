Gestión de la AMP impulsa la contratación de marinos panameños

Un total de 593 contratos laborales fueron firmados en los primeros nueve meses del año

• El Comité de Embarque, creado en 2019, ha sido clave para optimizar los procesos de búsqueda y colocación de oficiales y cadetes en la industria marítima global.

(25/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La contratación de marinos panameños ha registrado un aumento del 11 % en lo que va del 2025, con la firma de 593 contratos laborales entre enero y septiembre. Estas cifras fueron dadas a conocer por el Departamento de Asuntos Laborales de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), una instancia creada para fortalecer la colocación de marinos en buques de bandera nacional e internacional.

Estrategias para la inserción laboral

Durante la decimoctava reunión del Comité de Embarque, el director general de la Gente de Mar, Felipe Arias, destacó que estos resultados son fruto de las políticas que buscan optimizar los procesos de reclutamiento y colocación de oficiales, cadetes y tripulantes, siempre en cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales. El comité, que reúne a representantes del sector público, privado y académico, ha logrado avances importantes, como la revisión del plan de estudios del Bachillerato Marítimo, en colaboración con el Ministerio de Educación (Meduca), para alinear la formación académica con las necesidades del mercado.

Otras iniciativas clave incluyen la identificación de áreas de alta demanda de empleo y la coordinación de pruebas gratuitas de inglés con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), un requisito fundamental para quienes buscan trabajar en empresas extranjeras. La colaboración con la naviera colombiana NAVESCO S.A. es un claro ejemplo de este trabajo, ya que la compañía emplea a más de 40 tripulantes panameños, muchos de los cuales han logrado ascender de cadetes a capitanes.

Alianzas estratégicas para el futuro

El Comité de Embarque, creado en 2019, está compuesto por diversas entidades, como la AMP, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el Meduca y la Autoridad del Canal de Panamá, entre otros. También participan la Cámara Marítima de Panamá, el Consejo de Rectores de Panamá, la Universidad Marítima Internacional de Panamá, Columbus University, el Instituto Técnico Superior Especializado y la Asociación Panameña de Oficiales de Marina.

Con estos resultados, la AMP reafirma su compromiso de continuar impulsando alianzas con empresas nacionales e internacionales para incrementar las oportunidades de empleo para la gente de mar panameña y fortalecer el prestigio del registro marítimo del país.