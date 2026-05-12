Gobierno firma convenio de crédito y educación financiera para servidores públicos

El Ministerio de la Presidencia, DIGECA y Caja de Ahorros establecen una cooperación estratégica para mejorar la estabilidad económica de los funcionarios estatales mediante créditos y capacitación.
Plan de bienestar financiero beneficiará a más de 240 mil servidores públicos
• Servidores públicos permanentes, eventuales y de carrera administrativa podrán acceder a hipotecas, préstamos y programas de ahorro gracias a un nuevo acuerdo interinstitucional.
(12/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de la Presidencia, la Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA) y la Caja de Ahorros formalizaron este día un Convenio Marco de Cooperación diseñado para robustecer la educación financiera y simplificar el acceso a servicios bancarios para los servidores públicos en todo el país. Esta alianza estratégica busca proporcionar un acompañamiento integral a los trabajadores estatales, reconociéndolos como el motor fundamental del desarrollo y la estabilidad del Gobierno Nacional.
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, resaltó que la iniciativa tiene como objetivo central continuar dignificando la carrera administrativa. Según el titular de la cartera, el bienestar del personal estatal representa un pilar esencial para una gestión pública moderna y enfocada en resultados. El beneficio se extiende a todos los funcionarios, indistintamente de si pertenecen a la carrera administrativa, son permanentes o eventuales, enfatizando que la estabilidad económica de estos colaboradores es una prioridad para el Estado.
Impacto en la productividad y el bienestar familiar
Por su parte, la directora general de la DIGECA, Cheyla Valdés, señaló que el bienestar financiero influye directamente en las dimensiones familiar, profesional y emocional de los trabajadores. Valdés indicó que este convenio representa una oportunidad real para que más de 240 mil servidores públicos logren metas relacionadas con la vivienda, educación y emprendimiento, factores que derivan en un personal más productivo y comprometido con el servicio al país.
En esa misma línea, el gerente general de Caja de Ahorros, Andrés Farrugia G., manifestó el compromiso de la entidad bancaria con la inclusión financiera eficiente. Farrugia G. destacó que la labor del banco no se limita a ofrecer productos, sino que incluye orientar y educar a las personas en momentos clave de su vida, asegurando que el manejo responsable de las finanzas fortalece la tranquilidad y el compromiso de quienes laboran en la administración pública.
Alcance y beneficios del convenio
El acuerdo establece una estructura de cooperación no onerosa que servirá de plataforma para programas de capacitación y acompañamiento técnico. Entre los puntos destacados del convenio se encuentran:
• Acceso a crédito: Facilitación de préstamos personales, hipotecarios, de autos y tarjetas de crédito para funcionarios con una permanencia acumulada mínima de dos años.
• Capacitación: Realización de jornadas de educación financiera para promover una administración responsable de los recursos personales.
• Intercambio institucional: Desarrollo de iniciativas conjuntas y materiales informativos sobre beneficios bancarios diseñados específicamente para este segmento.
Mediante este instrumento, las instituciones involucradas ratifican su voluntad de potenciar de forma integral al recurso humano del Estado, dotándolo de herramientas financieras que aseguren su estabilidad económica y mejoren su capacidad de toma de decisiones financieras a largo plazo.
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