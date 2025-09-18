SERTV y el Festival de la Mejorana firman convenio de cooperación

Festival Nacional de la Mejorana: SERTV y Patronato firman acuerdo

Con la firma de un nuevo acuerdo, SERTV formaliza su apoyo al Festival Nacional de la Mejorana, un evento clave para la promoción de las tradiciones y el folclore panameño.

(18/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Guararé, Los Santos.- Con la finalidad de fortalecer la difusión de las tradiciones culturales de Panamá, el Patronato del Festival Nacional de la Mejorana y el Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV) firmaron un acuerdo de cooperación para la edición número 73 del evento, la cual se desarrollará del 20 al 29 de septiembre. Este convenio marca el segundo año consecutivo de colaboración entre ambas entidades, consolidando un marco de acción para la promoción de las costumbres y el folclore panameño.

Respaldo a las tradiciones y la cultura

El acuerdo fue formalizado por Ernesto Antonio Vergara, presidente del Patronato del Festival Nacional de la Mejorana, y Dustin Guerra, director general de SERTV. La firma contó con la presencia de destacadas personalidades, como Su Majestad Lourdes Mercedes Esquivel Cedeño, reina del festival, junto a Sara Moreno, subdirectora general de Televisión de SERTV; Leonardo Flores, subdirector general de Radio de SERTV; y otros directivos e invitados especiales.

El Festival Nacional de la Mejorana, en su edición de este año, rendirá homenaje a la cultura que identifica al pueblo panameño, ofreciendo un espacio de encuentro para quienes aprecian la música, la danza y el folclore local. Este evento anual se ha convertido en un pilar fundamental para el cultivo y la protección de las costumbres vernaculares que son parte integral de la vida en las provincias de Panamá.

Festivales folclóricos en el interior: El Tamborito y la Pollera: joyas del folclore panameño, https://www.panama24horas.com.pa/tamborito-pollera-folclore-panameno

Fortalecimiento del folclore

La alianza entre SERTV y el Patronato subraya el compromiso de las instituciones panameñas con la preservación del patrimonio cultural. La cobertura de SERTV asegura que las festividades, que incluyen desfiles, bailes y concursos de música tradicional, lleguen a una audiencia más amplia, tanto a nivel nacional como internacional. Este apoyo es crucial para mantener vivo el espíritu del folclore y transmitirlo a las nuevas generaciones.