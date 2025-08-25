Convocatoria Empreturismo 2025 impulsa emprendimientos turísticos sostenibles

La ATP lanza la Convocatoria 2025 del Programa Empreturismo para fortalecer el turismo comunitario en ocho destinos clave.
(25/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación Ciudad del Saber, anunció la apertura de la Convocatoria 2025 del Programa Empreturismo, una iniciativa gratuita y de alcance nacional que busca transformar el turismo mediante el talento emprendedor de las comunidades.
Dirigido a emprendedores, microempresarios, artesanos, guías turísticos y actores locales vinculados al sector, el programa tiene como objetivo fortalecer el ecosistema turístico nacional y promover el desarrollo de experiencias auténticas y sostenibles. Los interesados deberán registrar sus propuestas en antes del 15 de septiembre de 2025.
Para ser elegibles, los aspirantes deben presentar una idea, emprendimiento o microempresa relacionada con el turismo, demostrar innovación, viabilidad y compromiso, así como disposición para aprender y colaborar en equipo. Las propuestas serán evaluadas por especialistas, y los seleccionados recibirán confirmación por correo electrónico.
Este año, Empreturismo se enfoca en potenciar el desarrollo turístico en ocho destinos clave del país:
• Boquete, Tierras Altas, Golfo de Chiriquí–Barú–Boca Chica
• Bocas del Toro: Changuinola, Almirante, Chiriquí Grande
• Santa Catalina, Golfo de Montijo y Mariato
• Pedasí
• Ruta del Folklore: Guararé, La Villa y Las Tablas
• El Valle de Antón
• Portobelo
• Taboga
“Empreturismo representa una apuesta por un modelo inclusivo y sostenible, que resalta la riqueza cultural y natural del país, impulsando a emprendedores locales a generar experiencias auténticas y de alto valor para Panamá y el mundo”, destacó Gloria De León, Administradora General de la ATP.
