Cooperación académica e internacionalización: claves para la evolución universitaria panameña

La cooperación académica, la formación docente y la investigación, centrales para el talento panameño

• La U niversidad I nternacional de V alencia ( VIU ) celebró encuentros en P anamá para impulsar alianzas y proyectos de innovación docente y formación de talento, enfocados en reducir la brecha entre la academia y el mercado laboral.

(5/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- El sistema de educación superior panameño atraviesa un momento crucial. Pese a los avances en cobertura, digitalización y aseguramiento de la calidad, persisten retos estructurales, especialmente ante los recortes presupuestarios previstos para 2026, que reducirían en más de 150 millones de dólares la asignación a las universidades oficiales. Este escenario, sumado a la falta de una normativa específica para la educación virtual y las brechas digitales, subraya la necesidad de fortalecer la Cooperación Académica y la movilidad de talento.

Cooperación Académica como Vía para la Evolución Universitaria

Ante este panorama, la Universidad Internacional de Valencia (VIU), que forma parte de la red Planeta Formación y Universidades, realizó una serie de encuentros con autoridades y representantes académicos panameños. El objetivo fue impulsar alianzas interuniversitarias y proyectos de Cooperación Académica orientados a la innovación docente, la investigación y la formación de talento.

La Dra. Eva María Giner, rectora de la VIU, resaltó: “Desde la universidad, valoramos profundamente ese esfuerzo y creemos que la Cooperación Académica puede ser una vía clave para seguir impulsando el desarrollo de talento y el intercambio de conocimiento”.

La visita institucional de la VIU se alinea con su compromiso con la educación inclusiva y la Cooperación Iberoamericana. Su modelo académico se centra en la innovación, la personalización del aprendizaje y la transferencia de conocimiento. El diálogo en Panamá se enfocó en temas estratégicos:

• La accesibilidad a la educación superior.

• La formación y actualización docente.

• El fortalecimiento de las competencias digitales para los nuevos perfiles profesionales.

La rectora de la VIU destacó el compromiso de la institución: “Queremos acompañar y fortalecer ese proceso de transformación educativa, aportando nuestra experiencia en formación inclusiva, digital y orientada a la empleabilidad”.

Brechas Laborales e Investigación Aplicada

El panorama laboral panameño refleja una brecha significativa entre la formación profesional y la demanda del mercado, con un 64 % de escasez de talento, según Manpower Group. Esta cifra refuerza la urgencia de actualizar los programas académicos en áreas de alto crecimiento como inteligencia artificial, ciberseguridad, salud digital y sostenibilidad.

Para abordar esto, la VIU busca establecer vínculos que promuevan un modelo de aprendizaje experiencial, que combine el rigor académico con la aplicabilidad práctica.

Desde la perspectiva de la investigación, la VIU impulsa el trabajo colaborativo entre universidades, organismos públicos y el sector productivo, contando con 87 grupos de investigación activos. Estos proyectos están vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, con especial énfasis en educación de calidad, salud, bienestar, e igualdad de género.

El Dr. José Martí Parreño, vicerrector de Investigación, Transferencia e Internacionalización de la VIU, enfatizó: “Las alianzas académicas y gubernamentales son clave para garantizar que el conocimiento no tenga fronteras. La Cooperación Académica entre universidades, Estado y empresas es esencial para impulsar una educación que acompañe la innovación y el desarrollo de la sociedad panameña”.

Con una amplia oferta de 108 títulos oficiales y más de 30,000 estudiantes de 88 países, la Universidad Internacional de Valencia (VIU) se consolida como una institución 100 % online de referencia en el ámbito hispanohablante.