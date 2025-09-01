Cooperación científica Panamá Brasil impulsa desarrollo regional de vacunas

Panamá y Brasil fortalecen alianza tecnológica para salud pública en Centroamérica

Senacyt y Fiocruz trabajarán en conjunto para crear capacidades regionales en investigación, desarrollo y producción biofarmacéutica.

(1/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- En el marco de la visita oficial del presidente José Raúl Mulino a Brasil, se emitió una declaración conjunta con el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en la que ambos gobiernos acordaron fortalecer la cooperación científica, tecnológica e innovadora, con énfasis en el desarrollo regional de vacunas y biofármacos.

El acuerdo presidencial encomienda a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) de Panamá y a la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil la exploración de alianzas estratégicas que impulsen capacidades compartidas en investigación aplicada, transferencia de conocimiento y formación de talento humano especializado.

Esta iniciativa responde a la necesidad de atender los desafíos de salud pública en Panamá, Brasil y en toda la región de Centroamérica y el Caribe, mediante la creación de soluciones biofarmacéuticas sostenibles y accesibles.

El compromiso se alinea con los esfuerzos liderados por Senacyt para establecer el Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (CRIVB), un proyecto estratégico que busca convertir a Panamá en un referente regional en investigación y producción científica.

Fiocruz, reconocida por su excelencia en salud pública y desarrollo biomédico, será un socio clave en esta alianza. “Panamá está dando pasos firmes para convertirse en un hub científico regional. La cooperación con instituciones de excelencia como Fiocruz nos permitirá acelerar la construcción de capacidades, fortalecer nuestra soberanía tecnológica y aportar soluciones a la salud de millones de personas en la región”, afirmó el secretario nacional de Senacyt, Dr. Eduardo Ortega Barría.

Con este mandato presidencial, Senacyt, el CRIVB y Fiocruz iniciarán la definición de líneas de trabajo conjuntas que posicionen a Panamá como líder en innovación biofarmacéutica, consolidando su papel en la diplomacia científica y en el desarrollo sostenible regional.

La alianza marca un hito en la cooperación internacional y abre nuevas oportunidades para que Panamá contribuya activamente al bienestar sanitario de América Latina.