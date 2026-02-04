Copa Airlines impulsa su talento con el ascenso de 43 nuevos capitanes

Ascenso de nuevos capitanes en Copa Airlines fortalece la operación aérea en Panamá

• La aerolínea panameña fortalece su equipo técnico con la promoción de 43 nuevos capitanes, quienes liderarán la flota Boeing 737 tras completar un riguroso proceso de formación y certificación.

(04/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Copa Airlines anunció el ascenso de 43 primeros oficiales al rango de capitán, consolidando su modelo de desarrollo de talento técnico y fortaleciendo su capacidad operativa. Estos nuevos capitanes asumen desde hoy mayores responsabilidades al mando de las aeronaves de la flota Boeing 737, representando un hito profesional tras superar un exigente proceso de certificación.

Bolívar Domínguez, vicepresidente de Operaciones de Vuelo de Copa Airlines, destacó que este ascenso forma parte de un modelo que prioriza la seguridad y la toma de decisiones fundamentadas. Según el ejecutivo, el proceso asegura que cada piloto alcance los más altos estándares de la industria para liderar la cabina en entornos operativos complejos, siendo un pilar fundamental para sostener una operación confiable y alineada al crecimiento de la red.

Un proceso de formación bajo estándares internacionales

El camino hacia el rango de capitán es el resultado de una formación progresiva diseñada para el liderazgo. Durante varios meses, los candidatos completaron un programa que integró entrenamiento académico, prácticas intensivas en simuladores de vuelo y operaciones supervisadas. Todas estas etapas contaron con la validación de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC).

Para calificar al programa, los oficiales debieron cumplir con requisitos estrictos, incluyendo un número mínimo de horas de vuelo acumuladas y experiencia previa en aeropuertos de condiciones especiales. Además, el proceso incluyó entrevistas con líderes operativos y equipos de gestión humana para certificar no solo su preparación técnica, sino también su criterio operacional y capacidad de mando.

Diversidad y desarrollo de carrera interna

La promoción destaca por la diversidad de trayectorias de sus integrantes. Tres de los pilotos ascendidos iniciaron su carrera en la aerolínea desempeñando funciones en áreas de Servicio al Pasajero y como Tripulantes de Cabina. Asimismo, se incluye a un graduado de ALAS (Academia de Pilotos Copa Airlines), lo que refleja la efectividad de los programas de crecimiento profesional interno de la compañía.

En materia de equidad, el 5% de los pilotos ascendidos en este grupo son mujeres. Actualmente, el género femenino representa el 12% de la plantilla total de pilotos de Copa Airlines, una de las cifras más altas en la industria de la aviación a nivel global.

Proyecciones y crecimiento del Hub de las Américas

Con una plantilla actual que supera los 1,445 pilotos, la aerolínea mantiene una visión de crecimiento ambiciosa. Se proyecta la incorporación de más de 350 pilotos adicionales en los próximos tres años para acompañar la expansión de la flota y el fortalecimiento de la red de rutas.

Este fortalecimiento de la estructura operativa es clave para garantizar la conectividad de Panamá con más de 85 destinos en el continente. El desarrollo de personal técnico altamente calificado permite a Copa Airlines mantener una operación segura y eficiente desde el Hub de las Américas®.

