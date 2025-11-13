Con 23 frecuencias semanales, Copa Airlines fortalece la conectividad aérea con David, Chiriquí

Copa Airlines incrementa en casi 40% su capacidad de asientos entre Ciudad de Panamá y David

• La aerolínea operará un promedio de 23 vuelos semanales y proyecta cerrar el 2025 con cerca de 230,000 pasajeros movilizados en la ruta, reforzando el acceso de la provincia de Chiriquí al Hub de las Américas.

(12/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Copa Airlines (NYSE: CPA), subsidiaria de Copa Holdings, S.A. y miembro de la red Star Alliance, anunció un incremento sustancial en el número de frecuencias de vuelo que operan entre Ciudad de Panamá y David, lo que representa un impulso estratégico para la conectividad aérea del país y el desarrollo económico de la región occidental. Este ajuste se da como respuesta al crecimiento sostenido de la demanda por viajes de turismo, negocios e intercambio comercial.

Diego Bermúdez, Director de Ventas de Copa Airlines, destacó que la ampliación acompaña el crecimiento de la región occidental y se alinea con los esfuerzos nacionales por diversificar el desarrollo turístico. «David es un punto clave dentro de nuestra red doméstica… fortalecemos su acceso a la creciente red de rutas que Copa Airlines ofrece en todo el continente a través del Hub de las Américas», señaló.

Detalle del Aumento de Frecuencias y Proyección de Pasajeros

Como resultado de este incremento, la aerolínea operará tres vuelos diarios y, en fines de semana, hasta cuatro vuelos diarios, promediando 23 frecuencias de vuelo por semana entre Ciudad de Panamá y David. Esto significa un aumento de aproximadamente 40% en la capacidad total de asientos disponibles en comparación con noviembre de 2024.

Para finales del 2025, Copa Airlines estima movilizar cerca de 230,000 pasajeros en esta ruta, lo que refleja la relevancia de la conexión para el desarrollo turístico y económico de la región de Chiriquí, generando mayor actividad en los sectores hotelero, comercial y de servicios.

Impulso al Movimiento de Carga y Comercio Internacional

El fortalecimiento de las operaciones aéreas también dinamiza el movimiento de carga, un componente esencial para la economía chiricana.

Carga Agrícola y Perecedera

En lo que va de 2025, la Aerolínea ha movilizado más de 151 toneladas de carga en la ruta. Se trata principalmente de productos agrícolas y pesqueros con destino a mercados internacionales clave como Los Ángeles, Miami, Shanghái, Osaka, Seúl, Dubái, San José y Aruba. Adicionalmente, se registra un crecimiento constante en las importaciones de flores desde Ecuador, Costa Rica y Colombia, reflejando el dinamismo del segmento de carga perecedera.

Oportunidades con el Programa Panamá Stopover

El incremento de la conectividad desde David abre nuevas oportunidades para integrar a la provincia de Chiriquí dentro del programa Panamá Stopover. Esta iniciativa, desarrollada por Copa Airlines en conjunto con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR Panamá, busca incentivar el turismo en diversas regiones del país. Este programa facilita alianzas con el sector hotelero, restaurantes y operadores turísticos locales para atraer visitantes internacionales y diversificar la oferta de experiencias en la región occidental.

Copa Airlines conecta a Panamá con más de 85 destinos en 32 países del continente a través de su centro de operaciones, el Hub de las Américas®, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: