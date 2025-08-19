Copa Airlines gradúa a 47 técnicos aeronáuticos en su Academia ATA

Copa proyecta contratar 325 técnicos aeronáuticos en los próximos cinco años

La formación es gratuita y financiada por la Fundación Despega, con estipendio mensual y cobertura integral para los estudiantes.

Copa Airlines proyecta contratar más de 325 técnicos en cinco años y refuerza su modelo educativo con alianzas estratégicas.

(19/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Academia de Técnicos Aeronáuticos (ATA) de Copa Airlines celebró la graduación de 47 nuevos técnicos de mantenimiento aeronáutico, quienes se integran a la operación de la Aerolínea. Desde su creación, ATA ha formado gratuitamente a más de 220 jóvenes panameños, fortaleciendo la industria aérea nacional con talento altamente capacitado.

La formación en ATA es financiada por Copa Airlines a través de la Fundación Despega, sin costo para el estudiante. Cada alumno recibe un estipendio mensual de $350, además de cobertura de transporte, seguro, uniforme y materiales de estudio, lo que permite una dedicación plena al proceso educativo.

“Esta carrera representa una oportunidad real para que jóvenes panameños accedan a empleos de calidad en uno de los sectores con mayor proyección del país”, afirmó Rafael Samudio, vicepresidente de operaciones técnicas de Copa Airlines. “La graduación de esta nueva promoción reafirma nuestra visión de desarrollar el talento nacional como pilar estratégico de la aviación en Panamá”.

Actualmente, ATA cuenta con 138 estudiantes activos, de los cuales el 18 % son mujeres. Copa Airlines proyecta iniciar dos nuevos grupos en febrero de 2026, con 48 estudiantes adicionales. El proceso de inscripción ya está disponible en la sección “Trabaje con Nosotros” del sitio web oficial de la aerolínea.

Los aspirantes deben contar con título de educación secundaria reconocido por el Ministerio de Educación y preferiblemente ser egresados de colegios técnicos en áreas como Electromecánica, Electricidad, Electrónica, Mecánica General o Automotriz.

Gracias a la capacitación especializada de ATA, el 90 % del mantenimiento de la flota de Copa Airlines se realiza en su Centro de Mantenimiento en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. La aerolínea proyecta contratar más de 325 técnicos en los próximos cinco años, con el objetivo de realizar el 100 % de las labores de mantenimiento localmente.

Como parte de su compromiso con la formación técnica, Copa Airlines mantiene alianzas estratégicas con el Instituto Técnico Don Bosco y el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), con quienes lanzó oficialmente la carrera de Mantenimiento de Aeronaves, consolidando una oferta académica alineada a las exigencias de la industria.