Copa Airlines celebra la edición 31 del Viaje Inolvidable con 128 niños panameños

Programa Viaje Inolvidable de Copa Airlines cumple el sueño de volar a estudiantes destacados

• La iniciativa de responsabilidad social ha beneficiado a más de 3,800 menores en situación de vulnerabilidad a lo largo de tres décadas de trayectoria.

(19/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Copa Airlines llevó a cabo la edición número 31 de su emblemático programa Viaje Inolvidable, una iniciativa que durante más de treinta años ha transformado la vida de niños y niñas panameños en condiciones de vulnerabilidad económica y social. En esta ocasión, 128 estudiantes con edades comprendidas entre los 9 y 12 años, procedentes de centros educativos oficiales de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Colón y Chiriquí, fueron seleccionados para vivir esta experiencia gracias a su destacado rendimiento académico y su interés por el sector aeronáutico.

Inspiración y educación a través del vuelo

El propósito central del proyecto es incentivar a la juventud panameña a través del acceso a experiencias aspiracionales que fomenten el aprendizaje continuo. Ivette Franco, directora senior de Asesoría Legal de la aerolínea, destacó que la actividad busca mostrar a los participantes que pueden alcanzar metas elevadas mediante el esfuerzo y la educación, herramientas fundamentales para la transformación social.

La jornada consistió en un sobrevuelo por el espacio aéreo nacional a bordo de una aeronave Boeing 737-800, permitiendo a los menores apreciar los paisajes del país desde una perspectiva única. Posterior al aterrizaje, los asistentes disfrutaron de una celebración navideña coordinada por colaboradores voluntarios, que incluyó almuerzo, presentaciones artísticas, actividades recreativas y la entrega de obsequios.

Compromiso social y aliados estratégicos

Desde su creación en 1994, el Viaje Inolvidable ha impactado positivamente a más de 3,800 infantes en todo el territorio nacional. Esta iniciativa se gestiona bajo el paraguas de la Fundación Despega de Copa Airlines, la cual enfoca sus esfuerzos en promover el bienestar infantil, el deporte y el crecimiento del talento local dentro de la industria de la aviación.

El éxito de esta trigésimo primera edición fue posible gracias a la labor de un comité organizador de voluntarios y al apoyo de una red de aliados estratégicos y patrocinadores, entre los que figuran Petróleos Delta, Stevens, ALCOGAL, GALA, T-shirts Interamericana, Kenneth Cole, y diversas empresas del sector alimentos y servicios que se sumaron al propósito de brindar un día de alegría a la niñez panameña.