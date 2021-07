Corredores Norte, Sur y Este protegidos con moderno sistema de videovigilancia

• El sistema permite atender accidentes e incidentes dependiendo del aforo, en un promedio de 3 a 5 minutos, sin afectar por mucho tiempo el aforo.

(19/Jul/2021 – web) Panamá.- Son las 5:00 a.m. y un sedán se detiene lentamente en el tramo marino del Corredor Sur con sentido hacia Tocumen, no por causa de un fallo mecánico simplemente se quedó sin combustible. El incidente puede hacer que un grupo de personas no lleguen a tiempo a su vuelo que sale en menos de dos horas. A los pocos minutos tras la detención del automóvil, un vehículo de asistencia vial de Maxipista -empresa que gestiona las operaciones y mantenimiento de Empresa Nacional de Autopista (ENA)-, auxilia al carro varado el cual en cuestión de minutos retoma su marcha antes que el sol despunte en el horizonte.

Escenas como estas son comunes y los tiempos de atención son cada vez más expeditos. Desde el mes de junio de 2020, ENA cuenta con una red de cámaras de video vigilancia cuyo objetivo es tener información visual y en tiempo real de las condiciones del tráfico en distintos puntos de los corredores, alcanzando así un mayor grado de seguridad y control de la circulación.

El gerente general de ENA, Luis Alberto Ábrego, detalló que la red de cámaras de video vigilancia es visualizada por el Centro de Monitoreo de ENA y por la Policía Nacional (en la Estación de Juan Pablo II y en el Centro de Operación Nacional, CON). El sistema cuenta con más de cien cámaras de tres de tipos, adicional a un software inteligente y autonomía de almacenamiento por un año.

“Todas las imágenes que reportan las cámaras de las vías de los corredores son monitoreadas en nuestro centro de control. Adicional ENA cuenta con 585 cámaras fijas de lectura y reconocimiento de matrículas, también conocidas como OCR de contexto e incidencias, utilizadas en el sistema de peaje Panapass, las que estamos integrando al centro de monitoreo y control de ENA”, explicó el Lic. Abrego.

El gerente de la Empresa Nacional de Autopista mencionó que el centro de pantallas es atendido por varios operadores, donde las 24 horas del día analizan la información recibida. “Con la ayuda del sistema de “videowall”, un conjunto de pantallas agrupadas, pueden visualizar una o varias imágenes en un área mayor, distribuirlas, escalarlas o posicionarlas de acuerdo con las exigencias del personal en campo. Todo ello permite una acción inmediata ante los incidentes más críticos y relevantes que se produzcan y gestionar más eficientemente los recursos”, detalló el gerente de ENA.

Por otro lado, agregó el gerente de ENA, se estarán incorporando al sistema de videovigilancia un Evolutivo del Milestone, que es el Sistema DAI (Detector Automático de Incidencia), que permitirá monitorear por medio de alarmas y así reconocer algún tipo de incidencia en vía, como por ejemplo vehículo parado, caminantes, objeto en vía, etc.

Vía TheCorporateDiplomacy