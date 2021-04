Cortizo Cohen designa Magistrados Principales del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

•Los nuevos Magistrados remplazarán en el cargo al Magistrado Elías Solís y al Magistrado Diógenes de La Rosa, ambos nombrados el 7 de junio de 2016 para un período de cinco años.

•Los abogados que integrarán el Tribunal fueron seleccionados de una terna presentada al presidente de la República por parte de una Comisión Especial.

(18/Abr/2021 – web) Panamá.- Cumpliendo con el compromiso anunciado en su toma de posesión de designar a las personas más idóneas, de carácter, comprometidas con los mejores intereses del país y no con Presidente alguno, el presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen designó a los abogados Martín Wilson Chen y Luis Murillo Mariscal, como nuevos Magistrados del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas de la República de Panamá.

Mediante los Decretos No. 2 y No. 3 de 17 de abril de 2021, el presidente de la República en uso de sus facultades constitucionales y legales nombró a Luis Murillo Mariscal y a Martín Wilson Chen respectivamente, como Magistrados Principales del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

Según los decretos promulgados en la Gaceta Oficial 29265, de este domingo 18 de abril de 2021, la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratación Pública, creó el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, como ente independiente e imparcial con jurisdicción en todo el territorio nacional.

El artículo 147 de dicha ley establece que el Tribunal estará integrado por tres abogados seleccionados de una terna presentada al presidente de la República por parte de una Comisión Especial, quien los nombrará con sus respectivos suplentes. La Comisión la integran los ministros de Economía y Finanzas quien la preside, de la Presidencia y de Seguridad o quienes ellos designen en su lugar.

El abogado Luis Murillo Mariscal remplazará en el cargo al Magistrado Elías Solís, mientras que Wilson Chen remplazará al Magistrado Diógenes de La Rosa, ambos nombrados el 7 de junio de 2016 para un período de cinco años.

Murillo Mariscal es licenciado en derecho y ciencias políticas por la Universidad de Panamá, tiene estudios de maestría en Derecho Procesal por la Universidad Latina de Panamá y estudios de post grado por otros centros de estudios superiores en Francia, España, Argentina, Cuba y Colombia. Cuenta además con Postgrado de especialización en Mercados Públicos (contratación gubernamental) y gestión financiera del Estado (Instituto de Administración Pública-IAP-. Francia).

En su hoja de vida se incluyen los Postgrados de especialización en trámites y recursos administrativos y de especialización en Controles y evaluación de los servicios públicos, ambos de la Junta de Andalucía. España).

El Congreso de la Nación Argentina le otorgó Postgrado de especialización en Evaluación de los servicios jurídicos del Estado, mientras que en la Universidad de La Habana, Cuba obtuvo Postgrado de especialización en Gestión de la Información y en Universidad de El Externado en Colombia un Postgrado de especialización en Contratación Estatal.

Murillo Mariscal es abogado desde 1995, dedicado al derecho público (constitucional, administrativo, tributario, financiero, municipal, ambiental, etc.); fue Director del Centro de Investigación e Información y Editor del Boletín Jurídicos, en la Procuraduría de la Administración y Consultor para el Programa de Mejoramiento del Sistema de Administración de Justicia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ha sido abogado asistente en la Junta de Relaciones Laborales del Canal de Panamá y cuenta con la especialidad en derecho administrativo y dentro de éste, a la regulación de los contratos del Estado donde ha ejercido en casi todas las áreas de servicio público y privado.

En cuanto a la formación académica de Wilson Chen, es abogado, administrador de empresas MBA y docente, por más de quince años. Tiene Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, en grado de Sigma Lambda y Postgrado en Administración Estratégica, de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT).

Obtuvo una Maestría en Administración de Empresa con énfasis en Administración Financiera, en Derecho Penal y Procesal Penal con énfasis en sistema procesal penal del sistema penal acusatorio, del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ) y Maestría en Docencia Superior, de la Universidad Latina de Panamá.

Ha sido Magistrado del Tribunal Administrativo de la Función Pública en grado de suplente, Magistrado del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, 1er. Magistrado Presidente y Magistrado vice-presidente de dicho Tribunal.

Tiene una amplia trayectoria en el ejercicio de la abogacía y la administración empresarial para empresas comerciales de la localidad, así como internacionalmente. Fue legislador-suplente de la Asamblea Legislativa durante el período de 1989-1994 y diputado-suplente de la Asamblea Nacional, durante el período 2004-2007.

De acuerdo a los decretos No. 2 y No. 3, que llevan la firma del Presidente Cortizo Cohen, los nombramientos de los nuevos Magistrados Principales serán a partir del 8 de junio de 2021, no obstante, para los efectos fiscales, estos decretos comenzarán a regir a partir de la toma de posesión del cargo por parte de Luis Murillo Mariscal y Martín Wilson Chen.

