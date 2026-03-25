COSPAE certifica a 82 jóvenes panameños en diplomado de turismo digital

COSPAE impulsa la transformación digital del turismo con nueva generación de especialistas

• Un grupo de 82 jóvenes culminó exitosamente el Diplomado en Turismo Digital, una formación estratégica de COSPAE diseñada para cerrar brechas tecnológicas y mejorar la empleabilidad en el sector.

(24/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un total de 82 jóvenes panameños culminaron con éxito el Diplomado en Turismo Digital, una iniciativa impulsada por el Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (COSPAE). El programa, desarrollado en alianza con International Youth Foundation (IYF) y la Universidad UNICAFAM, se orientó a fortalecer las capacidades digitales del talento joven frente a las exigencias actuales del mercado laboral y la evolución tecnológica del sector.

Innovación y formación en tecnologías emergentes

Durante la ceremonia de certificación, Carmen Sealy de Broce, presidenta de COSPAE, destacó que el turismo es un motor clave para la economía nacional y su transición hacia lo digital requiere personal capacitado en todo el país. La formación, que se extendió por 12 semanas y completó 120 horas lectivas, permitió a los participantes adquirir conocimientos en áreas de vanguardia como la inteligencia artificial aplicada al turismo, blockchain y bitcoin, además del diseño de experiencias turísticas y el desarrollo de habilidades socioemocionales mediante el programa PTS Concierge.

El diplomado inició con 100 participantes de entre 19 y 35 años, logrando que el 82% obtuviera su certificación. Un dato significativo revelado por la institución indica que el 75% de los estudiantes se encontraba en situación de desempleo al comenzar el curso, lo que subraya la relevancia de estos procesos formativos para facilitar la inserción laboral en la economía digital.

Alcance territorial y visión estratégica

La iniciativa de COSPAE alcanzó un impacto nacional con la participación de jóvenes provenientes de nueve provincias y una comarca. Al respecto, José A. Tigert, Director de Inversiones Turísticas de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), resaltó el valor de Panamá como hub logístico y de conectividad, señalando la necesidad de preparar al talento joven para conectar con mercados emergentes y aprovechar las ventajas estratégicas del país en el contexto global.

Carmen Sealy de Broce reafirmó que invertir en formación vinculada a la tecnología e innovación contribuye directamente a cerrar brechas sociales. Con la entrega de estas certificaciones, la organización y sus aliados consolidan su compromiso con el fortalecimiento del capital humano y la creación de herramientas sólidas para que la juventud panameña contribuya activamente a la transformación del turismo nacional.

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