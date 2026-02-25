CoSPAE conecta educación y empleo con más de 100 mil jóvenes beneficiados en Panamá

Alianza estratégica de CoSPAE impulsa la inserción laboral y competitividad nacional

• A través de programas como Learning for Life y CoSPAE Conecta, la organización promueve la participación del sector privado en la creación de oportunidades reales de empleo.

(25/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Panamá enfrenta el desafío constante de lograr que el sistema educativo se traduzca en oportunidades reales de productividad. En este escenario, CoSPAE (Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional) se consolida como un actor fundamental para articular la formación profesional con las necesidades actuales del sector productivo, logrando beneficiar a más de 100 mil jóvenes a lo largo de su trayectoria.

Modelos de formación orientados al mercado

Con el respaldo de 34 aliados estratégicos y 268 acuerdos de cooperación, CoSPAE ha desarrollado durante casi cuatro décadas modelos prácticos que buscan reducir la brecha de habilidades. Según explicó Fidedigna Patiño, directora de los proyectos En Serio Panamá y Learning for Life, la organización se ha focalizado en implementar estrategias articuladas que generen inserción y desarrollo profesional efectivo para la juventud panameña.

Uno de los pilares de este modelo es la participación activa de la empresa privada en la formación del talento. Programas como PRODUCE, la formación dual, RISE y la plataforma CoSPAE Conecta permiten que las compañías se involucren directamente en la definición de perfiles técnicos y socioemocionales. Patiño subrayó que esta colaboración no es opcional, sino estratégica para contar con capital humano competitivo frente a los desafíos de la economía global.

El impacto de la Ley de Pasantías

Este enfoque adquiere mayor relevancia con la reciente Ley de Pasantías, la cual facilita el acceso de los jóvenes a experiencias laborales reguladas. Bajo este esquema opera el programa Learning for Life, que combina formación técnica y práctica profesional en sectores clave como turismo, hotelería y gastronomía, reduciendo la curva de aprendizaje y facilitando la contratación formal.

Compromiso con la competitividad nacional

Más allá de la ejecución de proyectos específicos, CoSPAE promueve una articulación permanente entre la academia, el sector privado y las políticas públicas. Esta visión busca que la formación sea un eje estratégico de la competitividad en Panamá, especialmente ante los acelerados cambios tecnológicos. Con más de 100 mil beneficiarios impactados, la organización reafirma su compromiso con un modelo de desarrollo basado en la innovación educativa y la corresponsabilidad empresarial para impulsar el crecimiento sostenible del país.

