CoSPAE impulsa la formación para el trabajo y la competitividad regional en foro de CAF

Carmen Sealy de Broce destaca la importancia de la formación para el trabajo en Panamá

• Durante el encuentro, se resaltó la necesidad de cerrar las brechas de competencias mediante la formación técnica y dual alineada con el sector privado.

(30/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco de la búsqueda de soluciones para los desafíos de productividad que enfrenta América Latina, la presidenta del Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (CoSPAE), Carmen Sealy de Broce, intervino en la mesa regional “Impulso Productivo: Capacitación laboral para potenciar la competitividad y el desarrollo en América Latina y el Caribe”. En este espacio, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), se puso de relieve que la formación para el trabajo es el eje fundamental para dinamizar la empleabilidad y el crecimiento económico en la región.

Cierre de brechas y pertinencia formativa

Durante su participación, Sealy de Broce definió a CoSPAE como el brazo educacional de los gremios empresariales panameños, subrayando que su misión principal es reducir la distancia entre las competencias demandadas por el mercado y los programas educativos existentes. La presidenta destacó que la pertinencia en la instrucción es un factor determinante para lograr una inserción laboral efectiva y elevar los estándares de competitividad en el país.

Aunque reconoció la relevancia de las reformas educativas estructurales, Sealy de Broce hizo un llamado a implementar soluciones de impacto inmediato. En este sentido, propuso potenciar la formación técnica y el modelo de educación dual como las herramientas más eficaces para satisfacer los requerimientos actuales de una economía globalizada y exigente.

Vinculación entre academia y sector productivo

Un punto clave abordado en el encuentro fue la necesidad de una participación activa de las empresas en la creación de los currículos educativos. Según CoSPAE, la definición de competencias y el acompañamiento formativo no deben recaer únicamente en las instituciones académicas; la tríada compuesta por empresa, academia y sector público es esencial para generar oportunidades de empleo reales, con especial énfasis en la población juvenil.

Complementando esta agenda, Carmen Sealy de Broce también ejerció como moderadora en el Foro de Educación APEDE 2026, específicamente en el panel sobre “Educación y Vinculación con el Sector Productivo”. Con estas acciones, la organización consolida su posición como un referente estratégico en el desarrollo del capital humano y el fortalecimiento del ecosistema empresarial panameño, asegurando que la educación camine de la mano con las necesidades del sector productivo.

