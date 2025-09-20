CSS inaugura el Instituto de la Salud de los Trabajadores en Calidonia

Panamá cuenta con nuevo centro de salud ocupacional para los trabajadores

• La nueva sede de la CSS, ubicada en Calidonia, concentrará servicios de salud ocupacional y diversas oficinas para mejorar la atención médica de los trabajadores.

(20/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El compromiso del presidente de la República, José Raúl Mulino, con la salud de los trabajadores panameños quedó demostrado con la inauguración del Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida. Esta instalación de la Caja de Seguro Social (CSS), dedicada a la salud ocupacional, también concentrará diversos servicios para los asegurados. La viceministra de la Presidencia, Virna Luque, asistió al acto en representación del mandatario.

Un centro especializado y de referencia

El nuevo instituto, ubicado en Calidonia, donde se encontraba el edificio conocido como Renta 5, ofrecerá a los trabajadores servicios de ortopedia, medicina física y rehabilitación, neumología, cardiología, oftalmología, dermatología, otorrinolaringología y medicina ocupacional.

La viceministra Luque expresó que «inaugurar este Instituto deja claro que el gobierno de José Raúl Mulino Quintero no deja sus compromisos a medias. Obra iniciada, obra terminada, y en este caso, terminar las obras heredadas es una responsabilidad que nos complace cumplir».

En sus diez pisos, el centro cuenta con áreas como un centro de rehabilitación para el trabajo y readaptación profesional, un centro especializado en medicina del trabajo, y una sección de química analítica y toxicología. Además, está equipado con tecnología de punta, incluyendo resonancia magnética, tomografía computarizada y laboratorios de salud ocupacional. «Es un instituto destinado a abordar, de la mejor manera, la responsabilidad que el Estado tiene con los trabajadores», destacó Luque.

El director general de la CSS, Dino Mon, reforzó esta idea, señalando que el espacio “será referente nacional en prevención de riesgo, diagnóstico oportuno y tratamiento especializado”. «Este instituto es el centro desde donde se instrumentarán todas las estrategias de salud ocupacional para el país. Desde aquí integraremos programas que llegarán a cada provincia, a cada empresa y a cada centro de trabajo», agregó Mon.

Concentración de servicios y homenaje

Además de los servicios de salud, el nuevo instituto será la nueva sede de varias oficinas de la CSS, incluyendo la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas, el Departamento de Gestión y Traslado de Pacientes, las agencias de Vía España y Parque Lefevre, y otras coordinaciones y programas nacionales.

El edificio lleva el nombre del doctor Francisco Díaz Mérida, pionero y considerado el padre de la salud ocupacional en Panamá, en un homenaje a su trayectoria y legado.