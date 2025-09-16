Consorcio Cuarto Puente: Cierre parcial en avenida Emanuel Vergara del 18 de septiembre al 10 de octubre

Cierre parcial en avenida Emanuel Vergara afecta ruta hacia avenida Arnulfo Arias

Precaución ante el cierre parcial en la avenida Emanuel Vergara, frente al Banco Nacional de Panamá de Balboa

(16/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) comunica a la ciudadanía que, como parte de las labores de construcción que el Consorcio Panamá Cuarto Puente ejecuta en el sector de Cerro Sosa, se implementará un cierre parcial en la avenida Emanuel Vergara. Esta intervención afectará específicamente el carril que se dirige hacia la avenida Arnulfo Arias Madrid. La medida busca garantizar la seguridad de los trabajadores y la eficiencia en la ejecución del proyecto.

Detalles y Cronograma del Cierre

El cierre parcial en la avenida Emanuel Vergara estará vigente desde el 18 de septiembre hasta el 10 de octubre de 2025, manteniéndose activo durante las 24 horas del día. La zona de intervención se localiza a la altura del Centro de Control de Tráfico de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), extendiéndose por el carril con dirección a la avenida Arnulfo Arias Madrid, específicamente frente a la sucursal del Banco Nacional de Panamá en Balboa.

Medidas de Seguridad y Recomendaciones

El MOP insta a los conductores a extremar las precauciones al transitar por el área afectada. Es fundamental respetar la señalización que será instalada en el lugar y seguir las indicaciones del personal presente, cuyo objetivo es mantener la seguridad vial y la fluidez del tránsito tanto como sea posible durante el período de los trabajos.

El Ministerio de Obras Públicas extiende sus disculpas por los posibles inconvenientes que la realización de estas obras pueda generar y agradece, de antemano, la comprensión y colaboración de la ciudadanía en este período crucial para el avance del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.