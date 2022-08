“Cuenta Bancaria Emocional”, talleres que promueven el diálogo para combatir la delincuencia juvenil

(3/Ago/2022 – web) Panamá.- Autoridades dieron inicio al ciclo de talleres “Cuenta Bancaria Emocional”, en el marco del programa Escuela para Padres que organiza el departamento de Sanciones y Medidas No Privativas de Libertad (SYMNPL) del Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI).

“A pesar de todo lo que me hacía mi hijo yo siempre estuve allí y cuando ya dejó las drogas y las pandillas, me dijo gracias mamá porque no me abandonaste”, con este testimonio arrancó el taller ante un auditorio de 15 participantes,

La capacitación está dirigida a los acudientes de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, bajo medidas alternas a la privación de libertad, abordó aspectos relacionados al control, modificación y manejo adecuado de las emociones, estableciendo un balance de movimientos emocionales positivos o negativos, denominándolos depósitos o retiros, con miras a mantener el denominado “saldo a favor”, mediante el diálogo, respeto, reconocimiento de logros, amabilidad, pensar antes de actuar, marcación y respeto de objetivos.

“Ustedes son un brazo de apoyo para el equipo técnico del IEI, en el trabajo de lograr que nuestros muchachos hagan un cambio en sus vidas, sabemos que están en la etapa de la adolescencia y la juventud que a veces no comprendemos, pero es un proceso de maduración y pueden ayudarnos a conseguir esta meta, en equipo podemos alcanzar mucho más”, manifestó Celina Bennett directora de SYMNPL.

Catalino Villanueva, pastor del Centro Familiar Cristiano, indicó que se ha observado la actitud positiva de los jóvenes hacia la transformación, “Es bueno que se realicen estos talleres porque no es solamente hablarle al joven sino también a los padres de familia para que participen de la labor que se está haciendo, agradezco a Dios por este resultado beneficioso tanto para los progenitores como para los hijos” puntualizó Villanueva.

Elogios, amabilidad, compasión, respeto, aceptación, seguridad, ánimo, escuchar, comprender, animar, proteger y mostrar buen humor son algunos de los depósitos destacados para mantener una cuenta positiva en beneficio del proceso resocializador. “En la calle existen grupos delictivos dispuestos a adoptar a los adolescentes por eso debemos enseñar a los padres a llevar un manejo emocional y conductual apropiado y que a su vez estos instruyan a sus hijos para una sana convivencia dentro del hogar”, concluyó Bennett.

Fuente/Foto: Mingob