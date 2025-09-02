Cuerpo de Bomberos y SERTV se unen para visibilizar la labor de las bomberas

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y el Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV) firmaron un convenio para promover la prevención y visibilizar el papel de las mujeres bomberas en el país.

(2/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y el Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV) han unido fuerzas mediante la firma de un convenio de cooperación. El objetivo principal de esta alianza es visibilizar la labor de las bomberas en la prevención y atención de emergencias, destacando su rol fundamental en la protección de vidas y bienes.

SERTV se ha convertido en patrocinador del Congreso Internacional de Mujeres Bomberos, un evento clave para la profesionalización y el intercambio de conocimientos. Este acuerdo permitirá ampliar la cobertura mediática del congreso, dando a conocer las experiencias y buenas prácticas de las participantes a nivel nacional e internacional. De esta forma, la ciudadanía tendrá la oportunidad de conocer de cerca el compromiso, la disciplina y el profesionalismo de las bomberas en cada una de sus acciones.

La firma de este importante convenio fue formalizada por el coronel Víctor Raúl Álvarez, director general del Cuerpo de Bomberos, y Dustin Guerra, director general de SERTV. Esta colaboración estratégica no solo fortalece la seguridad en Panamá, sino que también impulsa la inclusión, la profesionalización y la cooperación entre entidades clave para garantizar un país más seguro para todos.

