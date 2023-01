Culmina con exito segundo día del Festival de Primavera en Panamá

• Este domingo 22 podrán disfrutar de 3 a 9 p.m. de muchas atracciones artísticas, culturales y artes marciales, entre otras, además del cierre con el conjunto de Osvaldo Ayala y un espectáculo de fuegos artificiales.

• La actividad iniciará con el Corte de Cinta por autoridades chinas y panameñas, puesto que hoy es el Día del Año Nuevo Chino 2023.

(22/Ene/2023 – web) Panamá.- Con un vistoso y emotivo espectáculo artístico, luces, música, una variada gastronomía, juegos infantiles y las danzas tradicionales y contemporáneas, continuó la celebración del Año Nuevo Chino en Panamá este sábado que contó con cierre de la afamada cantante panameña Brenda Lau, quien deleitó a todos los asistentes con su hermosa voz, interpretando tantos temas en inglés, en español y por supuesto en chino.

Brenda cerró su recital con una magistral interpretación de la canción escrita por Dolly Parton y popularizada a nivel mundial por Whitney Houston, I Will Always Love You, la cual logró aplausos de pie entre la audiencia en la inigualable voz de la cantante chino-panameña, más querida en el país. Para el deleite de miles de asistentes que se congregaron a disfrutar de la Noche de Gala China en el Parque V Centenario en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

Talentos como el coro de niños de la Escuela Pedro J. Sossa, acompañados de la banda de música de la Policía Nacional, el espectáculo infantil del grupo de los leoncitos Fayen, la alegoría representativa que narró el origen e historia del León Nian de Año Nuevo Chino de forma didáctica, deleitaron al público.

Las danzas tradicionales chinas se hicieron presentes con las presentaciones de la Danza Xiao y la Danza Licor de Guan, por parte de los hermanos Wan. Por otro lado, una explosión de juventud se apoderó del escenario con los bailes de agrupaciones juveniles como Metamonz y un homenaje especial al gustado movimiento de la música coreana (k-pop) con el grupo Korean Wave Panama Stars, quienes cerraron con la voz a capela de Andrea Reyes.

Otro de los talentos que participó en este segundo día del Festival de la Primavera fue el cantante chino panameño, Alejandro Zhong, quien compartió con los cientos de asistentes al Parque de la Plaza V Centenario, un repertorio de canciones populares, tanto en español como en chino.

Vía Podium