Guardaparques culminan primer Curso de Operadores de Botes Especiales en Panamá

Mediante la cooperación entre MiAMBIENTE, la Aeronaval y la organización WildAid, Panamá incrementa sus capacidades operativas para la conservación de sus recursos naturales.
Culmina con éxito el Curso de Operadores de Botes Especiales para guardaparques del SINAP
• Catorce guardaparques del SINAP fortalecen la vigilancia y protección de ecosistemas marinos tras completar una formación especializada impartida por la Aeronaval.
(18/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), a través de la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Biodiversidad, celebró la graduación de catorce guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) que culminaron el primer Curso de Operadores de Botes Especiales. Esta instrucción fue impartida por personal de la Escuela de Entrenamiento Naval del Servicio Nacional Aeronaval (Aeronaval), con el objetivo de dotar al personal de herramientas técnicas para los retos de seguridad y conservación en costas, mares y ríos.
Formación especializada y técnica
Durante un periodo de un mes, los participantes recibieron entrenamiento en disciplinas fundamentales como navegación, marinería, cabuyería, natación, manejo de botes especiales, redes de comunicaciones y lectura de cartas de navegación. El programa incluyó además formación en rescate y supervivencia en el mar, competencias que el Ministerio considera esenciales para la vigilancia de los recursos naturales en zonas de acceso marítimo o fluvial.
Los guardaparques certificados pertenecen a diversas áreas críticas administradas por el SINAP, incluyendo el Parque Nacional Coiba, Parque Nacional Chagres, Parque Nacional Darién, Parque Nacional Humedal San San Pond Sak, Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas, Parque Nacional Cerro Hoya y el Humedal Golfo de Montijo.
Origen y respaldo institucional
La iniciativa fue impulsada por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, a raíz de la donación de una embarcación destinada a la conservación marina por parte de la organización WildAid. Navarro destacó que esta formación profesional mejora la vigilancia de las áreas protegidas y agradeció el respaldo del presidente José Raúl Mulino para ejecutar acciones que resguarden los recursos naturales del país.
Por su parte, Chris Wilcox, director de programa de WildAid, subrayó que este apoyo contribuye directamente al fortalecimiento de las capacidades de patrullaje en Panamá. Los instructores de la Aeronaval fueron reconocidos por su capacidad pedagógica para transmitir conocimientos teóricos y prácticos en entornos acuáticos complejos.
Beneficios para la conservación ambiental
La adquisición de estas habilidades permite que los guardaparques amplíen su radio de acción más allá de la vigilancia terrestre. El dominio de técnicas de navegación mejora la respuesta institucional ante incidentes, garantiza la seguridad en las operaciones con embarcaciones y fomenta la colaboración interinstitucional con otros estamentos de seguridad del Estado en tareas de control y rescate.
Este primer curso representa un avance en la profesionalización del cuerpo de guardaparques, estableciendo las bases para que, en el futuro, MiAMBIENTE pueda desarrollar capacidades internas para la formación de marinos y operadores de lanchas dentro de su propia estructura.
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