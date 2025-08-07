Décimo tercer mes: Acodeco fiscalizará ventas especiales en centros comerciales del país del 11 al 14 de agosto

Operativo nacional de Acodeco verificará cumplimiento legal en promociones y ventas especiales

El operativo incluirá inspecciones en centros comerciales y pruebas de escáner para validar precios y fechas de vencimiento.

La Autoridad recomienda a los consumidores exigir garantías, conservar comprobantes y denunciar irregularidades en ventas especiales.

(7/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) anunció la realización de un operativo nacional de veracidad de la publicidad, que se llevará a cabo del 11 al 14 de agosto en diversos centros comerciales del país, con motivo de la segunda entrega del décimo tercer mes.

Durante este operativo, se verificará que los comercios cumplan con los requisitos legales establecidos para las ventas especiales, conforme a lo dispuesto en la Ley 45 de 2007.

Entre los aspectos que serán supervisados se encuentran:

• Anuncio claro del inicio y finalización de la promoción

• Indicación precisa si la venta es total o parcial (uso correcto de “mercancía seleccionada”)

• Información sobre la cantidad mínima de unidades ofertadas

• Exhibición visible del precio regular y el nuevo precio especial

• En caso de descuentos porcentuales, mostrar únicamente el precio regular y el porcentaje aplicable

Acodeco recuerda que una venta especial no debe exceder los tres meses de duración, y que toda promoción debe ser transparente y verificable por el consumidor.

Además, se emitieron recomendaciones para los compradores durante estas fechas:

• Desconfiar de productos sin garantía o con cobertura limitada

• Consultar sobre servicios posventa, talleres autorizados y disponibilidad de repuestos

• Solicitar certificado de garantía y conservar el comprobante de compra

• Comparar precios entre establecimientos

• Verificar el número de cuenta antes de realizar pagos digitales y guardar los comprobantes

• Denunciar irregularidades a través de Sindi, disponible 24 horas vía WhatsApp y Telegram al 6330-3333, redes sociales @AcodecoPma y la web institucional

El Departamento de Metrología también realizará pruebas de escáner para asegurar que los precios anunciados coincidan con los registrados en caja. Se verificará que los productos tengan fecha de vencimiento vigente y que los precios estén claramente visibles.

Con este operativo, Acodeco reafirma su compromiso con la protección del consumidor y la transparencia en las ventas especiales, promoviendo prácticas comerciales responsables en todo el país.