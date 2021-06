Defensoría del Pueblo intensifica acciones interinstitucionales para minimizar trabajo infantil

(22/Jun/2021 – web) Panamá.- La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso con la niñez, a fin de alcanzar un Panamá libre de trabajo infantil, hemos propuesto dentro de la hoja de ruta 2021-2024 actividades de promoción sobre este tema y para dar a conocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así lo dio a conocer Eduardo Leblanc González, Defensor del Pueblo, durante su participación en el foro Trabajo Infantil: Realidad y su Impacto en la Sociedad.

El Defensor del Pueblo, manifestó que como miembro del Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección a la Persona adolescente Trabajadora (CETIPPAT), enfocar nuestros esfuerzos en la prevención del trabajo infantil, a través de programas y servicios con cada institución y organismos que forman parte de CETIPPAT.

En tanto, Angélica La Vítola, Directora de Casa Esperanza, durante su intervención en el foro, señaló que la pandemia producto del COVID-19 puede acelerar el incremento del trabajo infantil a nivel mundial. La Vítola agregó que esta situación se vuelve más compleja si se toma en consideración la ausencia de diagnósticos y encuestas que permitan conocer la realidad en la que están viviendo los niños y adolescentes en Panamá.

La Vítola también señaló, que factores como la cuarentena extendida, el cierre de escuelas y la crisis económica que afecta a muchas familias, incide directamente en la participación de los niños y adolescentes en trabajo infantil, incluso con nuevas modalidades.

“Muchos de los chicos están teniendo dificultad para acceder al sistema educativo remoto, no tienen dispositivos, no tienen data, no tienen recursos para módulos, puede generar una exclusión del sistema y una consecuencia directa puede ser la inclusión del niño en alguna actividad económica”, advirtió La Vítola.

Roderick Chaverri, Director de la Dirección contra el Trabajo Infantil, dio a conocer que, en el área urbana, en los recorridos que se realizan se ha identificado, el trabajo ambulante de niños en situación de calle, de venta en los semáforos y en ventas de vegetales. Chaverri, manifestó que en una inspección reciente realizada en el área de Tocumen, se detectaron 6 niños en situación de riesgo. A su vez, que en el área rural los casos que más se detectan en recolección de cosechas.

Por su parte, Kathia Romero de la Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), manifestó que uno de los principales retos que tiene la región en cuanto al trabajo infantil, radica en fortalecer la articulación sectorial y a diferentes niveles de gobierno para una acción más integrada, eficiente y efectiva en un marco de protección a la infancia, así como también aumentar la inversión para una educación de calidad y facilitar el regreso de los niños y niñas a la escuela.

