Defensoría del Pueblo premia a las Mujeres Destacadas 2026 en Panamá

Siete lideresas reciben el galardón Mujeres Destacadas 2026 por su impacto social

• En el marco del mes de la mujer, el concurso Mujeres Destacadas 2026 resaltó historias de transformación social y compromiso con los derechos humanos en el país.

(27/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Defensoría del Pueblo llevó a cabo la XVI edición del Concurso Nacional de Mujeres Destacadas 2026, una iniciativa organizada por la Dirección de Protección de los Derechos de la Mujer para honrar a siete ciudadanas que transforman sus comunidades desde diversos ámbitos de acción social. El evento, realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer, puso en relieve el compromiso con la equidad, los derechos humanos y el esfuerzo cotidiano de las líderes panameñas.

Compromiso con el liderazgo femenino

El acto inició con las palabras de María del Pilar Sánchez, vicepresidenta de Negocios Estratégicos y Banca Inmobiliaria de Mercantil Banco Panamá, quien reafirmó el respaldo de la entidad a los espacios de liderazgo para la mujer. Sánchez detalló que el 61% de la plantilla de la institución y el 53% de sus cargos directivos están ocupados por mujeres.

Por su parte, la directora de Protección de los Derechos de la Mujer (DPRODM), Alessandra Chena, enfatizó que el objetivo fundamental de este certamen es valorar la labor de quienes inspiran a las nuevas generaciones a construir un futuro basado en la justicia, el respeto y la igualdad.

Galardonadas por categorías

En esta edición de 2026, el reconocimiento abarcó múltiples disciplinas que generan transformación social en el país:

• Defensa a un Ambiente Sano: Yohanna Araúz y Liska Magdalena Ortiz Muñoz.

• Arte y Cultura: Eimy Michelle Sánchez Jaén.

• Emprendimiento: Heidi Margarita Ampies Fuentes.

• Lucha contra la Violencia de Género: Shirley Mosquera Ardila.

• Ciencia, Tecnología e Investigación: Yehudi Nafisa Rodríguez Arriatti.

• Lideresa Comunitaria: Karla Martina Torrero Samaniego.

La entrega de los galardones contó con la participación del Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, junto a directivos de la institución como Alessandra Chena, Anna Karina Salerno y Luis E. Bolívar, además de la representación de la banca privada.

Impacto social y cierre cultural

Durante el cierre de la ceremonia en el Auditorio de Mercantil Banco Panamá, el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, resaltó que la distinción trasciende los logros individuales para valorar el impacto real que las mujeres generan en sus comunidades. El funcionario expresó su agradecimiento a las postulantes, al jurado calificador y a los aliados institucionales por fortalecer esta plataforma de reconocimiento nacional.

El jurado responsable de la selección estuvo compuesto por la periodista Roxana Muñoz, Irma Tuñón Berrocal y la abogada Sonia Espallargas Val. La jornada incluyó presentaciones del Conjunto Típico de la Asamblea Nacional y el Conjunto Típico de la Tercera Edad de Caimitillo, además de una exhibición de emprendimientos locales liderados por mujeres como Yaravis Glasgow, Nancy Sánchez, Masiel Ríos de Sánchez e Irene Cansarí.

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