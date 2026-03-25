Defensoría del Pueblo remite hallazgos sobre Fundación Nueva Vida al Ministerio Público

Caso de Fundación Nueva Vida cuenta con seguimiento de la Defensoría del Pueblo desde 2024

• La entidad defensora confirmó la intervención de equipos interinstitucionales y el traslado del expediente al Ministerio Público para determinar responsabilidades penales.

(25/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Ante la información difundida recientemente en relación con la Fundación Nueva Vida, la Defensoría del Pueblo consideró necesario precisar que este caso cuenta con antecedentes documentados desde julio de 2023, aclarando que no se trata de una situación surgida en fechas recientes. La institución ha mantenido un seguimiento riguroso sobre los hechos para verificar posibles vulneraciones a los derechos humanos de los residentes.

Cronología de la intervención y acciones legales

La Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento formal de la situación el 4 de octubre de 2024, fecha en la que admitió una queja anónima e inició de inmediato la investigación correspondiente. En el expediente institucional constan múltiples acciones de atención, acompañamiento e intervención realizadas por equipos interinstitucionales, además de diligencias de supervisión y seguimiento efectuadas de manera regular por las entidades competentes en la materia.

Como parte del debido proceso, la entidad confirmó la remisión de toda la información recopilada al Ministerio Público. Esta acción tiene como objetivo facilitar las investigaciones de carácter penal que correspondan para deslindar responsabilidades sobre el manejo de la fundación y el trato hacia sus beneficiarios.

Compromiso con la protección de las personas mayores

La institución defensora reiteró que la protección de las personas mayores es una prioridad absoluta dentro de su mandato. En este sentido, enfatizó que toda denuncia de esta naturaleza debe ser investigada con el máximo rigor, garantizando siempre el cumplimiento de las normas legales y la determinación de responsabilidades por parte de las autoridades judiciales.

La Defensoría del Pueblo se mantiene vigilante del curso de las investigaciones y reafirmó su compromiso de actuar como garante de los derechos fundamentales, asegurando que se brinde la atención necesaria a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

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