Delegación Panameña visita Silicon Valley para fortalecer alianzas en semiconductores e inteligencia artificial con líderes globales

Senacyt y AmCham lideran Delegación Panameña a Silicon Valley para avanzar en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

• La misión fue organizada por AmCham y contó con el acompañamiento del Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, y la participación de líderes de Dell, Microsoft, AMD, Ericsson y Anthropic.

(30/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Una delegación multisectorial panameña realizó una visita estratégica a Silicon Valley, California (EE.UU.), con el objetivo de fortalecer alianzas con líderes globales en inteligencia artificial, semiconductores y tecnologías críticas emergentes.

La misión fue organizada por la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AmCham), liderada por su presidenta Niurka Montero, gerente general de Dell Panamá. Le correspondió al doctor Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), acompañar a la delegación en este encuentro.

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

Esta visita se enmarca en el trabajo continuo que realiza la Senacyt para promover el alineamiento institucional en materia de tecnologías emergentes y avanzar en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Panamá.

El secretario nacional de la Senacyt, doctor Eduardo Ortega Barría, destacó que la Delegación Panameña refuerza la visión del país de convertirse en un nodo estratégico para el desarrollo y la aplicación de tecnologías emergentes en América Latina. La misión busca conectar el ecosistema científico y empresarial nacional con el de Silicon Valley para avanzar hacia una integración real entre conocimiento, innovación y competitividad.

La Senacyt reitera así su compromiso de seguir impulsando la colaboración público-privada y la proyección internacional del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de Panamá, fortaleciendo su posición como un hub regional para el desarrollo de tecnologías críticas y emergentes.

Reuniones con Gigantes Tecnológicos

Durante la misión, la delegación sostuvo reuniones con altos ejecutivos de empresas líderes en el sector:

Keith Streir , vicepresidente senior de Mercados Globales de Inteligencia Artificial de AMD .

, vicepresidente senior de Mercados Globales de Inteligencia Artificial de . Mathias Riback , jefe de Tecnologías Avanzadas en Estados Unidos de Ericsson .

, jefe de Tecnologías Avanzadas en Estados Unidos de . Representantes de Dell Technologies y Microsoft .

y . Representantes de Anthropic, uno de los referentes mundiales en inteligencia artificial segura y ética.

La delegación técnica de la Senacyt estuvo integrada por Franklin Morales, jefe de Cooperación Técnica Internacional, y Juan José Pimento, encargado de Tecnologías Críticas y Emergentes.

Foto: Delegación panameña visita Silicon Valley, Calilfornia (EE.UU), para fortalecer alianzas en materia de semiconductores y tecnologías emergentes.