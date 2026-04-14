Campesinos denuncian irregularidades y falta de consulta en proyecto del embalse del Río Indio

La Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalses señala que la ACP ignora la licencia social y subestima el censo de familias afectadas en la cuenca.
Coordinadora Campesina rechaza plan de reasentamiento por embalse del Río Indio
• Organizaciones sociales exigen la suspensión del proyecto hídrico y proponen una mesa de diálogo real para evaluar alternativas como el Lago Bayano.
(14/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalses presentó una denuncia urgente contra la administración de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y la subadministradora, Ilda Espino de Marotta, respecto al proyecto de construcción del embalse del Río Indio. Según la organización, no se ha cumplido con la licencia social prometida ni se ha consultado de manera efectiva a los residentes, quienes aseguran que sus voces no han sido escuchadas en el proceso de planificación del reasentamiento.
Irregularidades en censos y cumplimiento legal
La denuncia destaca que las cifras de familias afectadas manejadas por la ACP son significativamente menores a la realidad. Como ejemplo, mencionan que en la comunidad de Limón la línea base reporta 34 familias frente a las 60 residentes, mientras que en Coquillo se registran 19 familias cuando existen 65. Estas discrepancias invalidarían las estadísticas de participación del 66% que presenta la institución. Además, la Coordinadora sostiene que el proyecto viola la Ley 28 de 2006, la cual establece que no se realizarían embalses adicionales en el marco del funcionamiento del Tercer Juego de Esclusas.
Asimismo, se señala una posible vulneración del Acuerdo de Escazú y de normas ambientales vigentes. El grupo denuncia que la afectación no se limita a 500 familias, sino que alcanzará a 13 mil 640 personas de la cuenca, impactando severamente la flora, fauna y recursos naturales de la zona. Critican que se solicite la firma de planes de reasentamiento sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual se prevé entregar hasta diciembre.
Cuestionamientos técnicos y propuestas
La organización campesina denuncia el descarte de las consideraciones técnicas de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), cuyo informe señala que el embalse del Río Indio no es la única solución ni la más eficiente a largo plazo. Según los denunciantes, las tierras ofrecidas para el traslado no cuentan con los recursos de sus territorios actuales y los propietarios de los terrenos de destino también han manifestado inconformidad con los pagos ofrecidos por la ACP.
Ante esta situación, la Coordinadora propone suspender el proyecto y establecer una Mesa Regional de Diálogo Real que incluya a campesinos de las cuencas de Río Indio, Caño Sucio y Coclé del Norte. Solicitan que se considere objetivamente la alternativa del Lago Bayano mediante el análisis de especialistas independientes y que la ACP haga públicos los estudios que justifican a Río Indio como la mejor opción, garantizando el acceso a la información pública.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Expertos advierten que la salud mental es clave para prevenir enfermedades crónicas
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *