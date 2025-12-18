Ministra de Gobierno presenta denuncia por difusión de contenido desde centros penitenciarios

Investigan ingreso de artículos prohibidos y videos en centros penitenciarios de Panamá

• El Ministerio de Gobierno busca identificar a los responsables de difundir audios y videos de personas privadas de libertad, lo que representa una grave vulneración a la seguridad.

(18/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, presentó una querella formal ante el Ministerio Público para que se investigue la circulación de material audiovisual y el ingreso de objetos no permitidos en los centros penitenciarios del país. La acción legal, dirigida inicialmente contra un generador de contenido en redes sociales, busca determinar la responsabilidad de cualquier persona vinculada a la difusión de videos y audios que comprometen la seguridad del sistema.

La ministra Montalvo, acompañada por Jorge Torregroza, director general del Sistema Penitenciario, y Diana Rigau, directora de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno, explicó que el material detectado en plataformas digitales incluye señalamientos sobre procesos internos. No obstante, la funcionaria enfatizó que la mayor gravedad reside en la divulgación de audios presuntamente emitidos por personas privadas de libertad, una actividad estrictamente prohibida por la normativa vigente que evidencia fallas en los controles de seguridad.

Investigación sobre corrupción y objetos prohibidos

Dinoska Montalvo advirtió que la institución se encuentra tras la pista de funcionarios que podrían estar facilitando el ingreso de teléfonos celulares y otros artículos restringidos. Según la ministra, estas acciones representan una vulneración directa al orden del sistema. Asimismo, señaló que ciertos administradores de plataformas digitales obtienen y divulgan información prohibida a sabiendas de su ilegalidad.

Con el objetivo de combatir la corrupción tanto interna como externa, la querella solicita que el Ministerio Público identifique a quienes participan y facilitan estas prácticas. Montalvo reiteró el compromiso de su administración por poner orden y asegurar que se cumpla la ley dentro de los recintos penales.

Medidas de control y procesos judiciales

En relación con la seguridad operativa, la ministra informó que las requisas y operativos de decomiso se ejecutan de forma permanente para frenar la introducción de artículos prohibidos. Hasta el momento, el Ministerio de Gobierno ha presentado 16 denuncias relacionadas con estas irregularidades, resultando en la condena de ocho funcionarios.

Como parte de las estrategias para fortalecer el marco institucional, se mantienen activos los procesos de investigación, rotaciones de personal y cambios internos. La titular de Gobierno también aclaró que el Sistema Penitenciario no posee la facultad de otorgar trabajos comunitarios, responsabilidad que recae exclusivamente en los jueces, mientras que la Junta Técnica se limita a la evaluación de los perfiles de los privados de libertad.