Desarrollo del ferrocarril inicia con tramo Albrook-Divisa y ahorro millonario

Henry Faarup detalla primera fase del desarrollo del ferrocarril en Panamá

La primera etapa del desarrollo del ferrocarril permitirá un ahorro de B/.700 millones al diferir el ramal Panamá Pacífico para una fase posterior.

El proyecto de desarrollo del ferrocarril busca mejorar la calidad de vida en las provincias, con impacto logístico, agroindustrial y comunitario.

(8/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El secretario del Ferrocarril, Henry Faarup, presentó ante miembros de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) los avances y potenciales del ambicioso proyecto de desarrollo del ferrocarril que conectará Panamá con David y la Frontera, a lo largo de 486 kilómetros. En el encuentro, despejó inquietudes sobre la inversión, la ruta y el enfoque estratégico como corredor logístico nacional.

La primera etapa del proyecto abarcará el tramo entre Albrook y Divisa, con una extensión aproximada de 205 kilómetros. Este recorrido incluirá el cruce por un quinto puente sobre el Canal y la construcción de las primeras ocho estaciones de un total de catorce. La estación Divisa será el nodo principal, con funciones logísticas y agroindustriales orientadas al manejo de carga.

Faarup anunció que el ramal hacia Panamá Pacífico se ejecutará en una fase posterior mediante una vía de acercamiento, lo que representa un ahorro estimado de B/.700 millones en la inversión inicial. Este ajuste estratégico responde a una revisión constante del modelo económico y estructural del proyecto.

“La construcción del ferrocarril elevará el estándar de vida de los panameños y fortalecerá la confianza del sector privado. Aunque el modelo está en revisión, los cambios permitirán optimizar el inicio de la obra”, señaló Faarup.

Durante el conversatorio, se destacó el impacto positivo que tendrá el desarrollo del ferrocarril en las comunidades de cada provincia donde se ubicarán las estaciones. Estas se convertirán en centros de encuentro y desarrollo comunitario, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

La jornada contó con la participación de representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, así como de expertos en sociología, quienes coincidieron en que el proyecto responde a una deuda histórica del país: la integración territorial mediante infraestructura moderna y eficiente.

El desarrollo del ferrocarril no solo representa una transformación en la movilidad nacional, sino también una oportunidad para dinamizar la economía, generar empleos y consolidar un corredor logístico que conecte todas las provincias panameñas.