La Autoridad Marítima de Panamá elabora una hoja de ruta para la descarbonización del sector marítimo

Panamá reafirma su compromiso con la descarbonización del sector marítimo para 2050

• La Autoridad Marítima de Panamá, con asistencia técnica de la Unión Europea, desarrolla una propuesta para cumplir los compromisos internacionales de reducción de emisiones.

(10/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Panamá avanza en la formulación de un plan integral para la descarbonización del sector marítimo, un paso clave para cumplir con los lineamientos establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI). Así lo dio a conocer Alexander De Gracia, administrador encargado de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), durante una reunión con un consultor de la Unión Europea que brindará asistencia técnica para la elaboración de la propuesta.

Plan de acción y marco regulatorio

De Gracia indicó que se prevé tener un borrador del plan de acción en los próximos cinco meses para su pronta ejecución, aunque enfatizó la necesidad de la colaboración de múltiples actores del sector. Este plan será parte de la Estrategia Marítima Nacional y busca establecer las condiciones adecuadas y un marco regulatorio que posicione a Panamá como un destino atractivo para la inversión internacional en el área de combustibles alternativos, uno de los pilares del proyecto.

Por su parte, Arthur James, consultor externo de la delegación de la Unión Europea en Panamá, resaltó que la asistencia técnica es fundamental para el desarrollo de esta hoja de ruta. “Esto nos permitirá tener una línea base y un diagnóstico de la situación actual del país, para identificar qué se debe hacer, hacia dónde se dirige el sector y las herramientas necesarias para cumplir con los compromisos internacionales”, explicó James.

Compromisos globales y un futuro sostenible

Aunque el transporte marítimo moviliza más del 80% del comercio mundial, también es responsable de aproximadamente el 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI). Si este sector fuese un país, se ubicaría como el sexto mayor emisor del mundo, una cifra que demuestra la urgencia de su transformación.

Como Estado miembro de la OMI y titular de la flota naviera más grande del mundo, Panamá está comprometido a alcanzar la meta de cero emisiones netas de GEI en el transporte marítimo internacional para el año 2050. La descarbonización implica una drástica reducción de las emisiones provenientes de los buques, promoviendo la transición hacia un transporte más ecológico a través del uso de energías limpias y tecnologías innovadoras.

Estas iniciativas son esenciales en la lucha contra los efectos de la contaminación por carbono, que se manifiestan en el cambio climático, el deterioro de los ecosistemas y la acidificación de los océanos, provocando un aumento sostenido en la temperatura global.