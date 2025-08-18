Descubre la magia de la temporada verde en Bocas del Toro con Nayara y sus descuentos exclusivos

La temporada verde en Bocas del Toro ofrece el escenario perfecto para reconectar con la naturaleza, y Nayara lo celebra con descuentos de hasta 30%.

Vive una experiencia única en la temporada verde en Bocas del Toro con Nayara: hasta 30% de descuento

Nayara Bocas del Toro lanza promociones especiales para nacionales durante la temporada verde en Bocas del Toro, con estadías de lujo y actividades únicas.

Villas sobre el agua, selva vibrante y experiencias sostenibles: Nayara invita a disfrutar la temporada verde en Bocas del Toro como nunca antes.

(18/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Bocas del Toro se transforma durante la temporada verde en un escenario natural vibrante y acogedor, ideal para quienes buscan desconexión, aventura y lujo sostenible. Nayara Bocas del Toro invita a los viajeros nacionales a vivir una experiencia inigualable con descuentos especiales de hasta un 30% en estadías seleccionadas entre agosto y octubre.

Durante esta época, las lluvias intermitentes refrescan el ambiente y realzan la exuberancia de la selva tropical, que se viste de un verde intenso. Los jardines florecen con colores vivos y la fauna local se muestra más activa, ofreciendo momentos únicos de conexión con la naturaleza.

Jonathan Rojas, Client Relations & Marketing Manager del resort, destaca que “la temporada verde es uno de los secretos mejor guardados de Bocas del Toro. Es el momento perfecto para reconectar con uno mismo y disfrutar de una experiencia de lujo y sostenibilidad única en el mundo”.

Nayara Bocas del Toro ofrece alojamiento en villas sobre el agua y exclusivas Tree Houses, diseñadas para garantizar privacidad total. La promoción aplica únicamente a nuevas reservas realizadas para estadías dentro del periodo de temporada verde y está sujeta a disponibilidad.

Además del descanso, el resort propone una amplia gama de actividades para todos los gustos: kayak, paddleboard, snorkel, buceo, tours de chocolate y café, y paseos en bote por las islas cercanas, entre otras opciones que permiten explorar la riqueza natural y cultural de la región.

Para más información o reservas, los interesados pueden comunicarse al +507 838 8362 o escribir a guestexperience@nayarabocasdeltoro.com.

