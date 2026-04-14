Masiva recepción de currículos evidencia la crisis de desempleo en Chiriquí

La provincia registra la pérdida de más de 36 mil empleos en el último año, impulsando a miles de profesionales a buscar oportunidades en proyectos de inversión privada.
Proyecto Puerto Barú en David surge como alternativa ante el desempleo en Chiriquí
• Ante una tasa de desocupación que supera el 11%, el Proyecto Puerto Barú en David se posiciona como un pilar estratégico para la reactivación económica regional.
(14/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La provincia enfrenta un panorama crítico debido al aumento del desempleo en Chiriquí, una realidad que afecta diariamente a miles de profesionales locales. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), analizados por el consultor René Quevedo, la región perdió 36 mil 357 empleos durante el año 2025. De estas plazas perdidas, el 35% correspondía al sector formal, afectando principalmente rubros como la agricultura, el comercio al detal, hoteles y restaurantes.
La falta de plazas de trabajo ha provocado un fenómeno migratorio sostenido. El Observatorio de datos de la facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) señala que, entre 2013 y 2023, un total de 114 mil 095 personas abandonaron la provincia en busca de sustento. Esta cifra representa más del 11% de la población total del territorio. Para octubre de 2024, la tasa de desocupación se situó en un 11.9%, ubicando a la provincia entre las zonas con mayores índices de desocupación en el país, superada únicamente por Veraguas y Panamá.
Puerto Barú en David como motor de reactivación
En este escenario, el Proyecto Puerto Barú en David ha recibido 20 mil hojas de vida a través de su portal de empleo. Esta masiva respuesta de la ciudadanía refleja la urgencia de las familias por acceder a trabajos formales sin abandonar su lugar de origen. La iniciativa, que representa la inversión privada más grande en la historia de la provincia con un monto superior a los 250 millones de dólares, se perfila como una solución para dinamizar la economía y fortalecer la conectividad logística del occidente panameño.
Felipe Vinicio Rodríguez, empresario y expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Chiriquí, manifestó que la provincia requiere respuestas inmediatas ante una presión social creciente, especialmente de la población joven. Rodríguez subrayó la importancia de respetar la seguridad jurídica de proyectos que han cumplido con los procesos técnicos y aprobaciones de las autoridades para garantizar la estabilidad económica.
Generación de puestos de trabajo
Actualmente, en su fase preliminar de cinco meses, el proyecto ya ha generado 89 empleos directos y 31 indirectos, utilizando mano de obra 100% chiricana. Se estima que, al iniciar la fase de construcción, la obra generará mil 200 empleos adicionales. Detrás de las 20 mil aplicaciones recibidas, se hace evidente la necesidad de transformar proyectos estratégicos en realidades concretas para frenar la dependencia de la migración laboral y reducir las estadísticas de desocupación en la región.
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