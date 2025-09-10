Gobierno nombra dos nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia

Consejo de Gabinete designa a dos nuevos magistrados de la Corte Suprema

• Tras la aprobación del Consejo de Gabinete, la Corte Suprema de Justicia cuenta con dos nuevos magistrados para las salas Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, y la Primera de lo Civil.

(10/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Consejo de Gabinete aprobó la designación de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes se integrarán a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral y a la Sala Primera de lo Civil. Los nombramientos, que se hicieron oficiales a través de las resoluciones 107-25 y 108-25, corresponden a Gisela del Carmen Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén, respectivamente.

Con su designación, Gisela del Carmen Agurto Ayala asume el rol de magistrada en reemplazo de Cecilio Cedalise Riquelme, cuyo periodo ha concluido. Agurto, que actualmente se desempeña como magistrada suplente de la Sala Tercera, es egresada de la Universidad Santa María la Antigua y posee una maestría de la Universidad de Tulane en Luisiana. A lo largo de su trayectoria profesional, ha ocupado diversos cargos en el ámbito judicial, incluyendo jueza del Tribunal Marítimo, de juzgados municipales civiles y magistrada suplente del Tribunal Superior de Familia.

Por su parte, Carlos Ernesto Villalobos Jaén fue nombrado magistrado de la Sala Primera de lo Civil, sucediendo a Ángela Russo Mainieri, quien también finalizó su periodo. Villalobos es un abogado litigante con más de dos décadas de experiencia, especializado en derecho civil, contratos bancarios y de seguros, propiedad horizontal, derechos hereditarios, así como en recursos de casación y amparo de garantías constitucionales.

Panamá y Argentina fortalecen lazos bilaterales para combatir el crimen organizado: Gobierno de Panamá y Argentina refuerzan cooperación

Graduado de la Universidad de Panamá, Villalobos cuenta con un postgrado en Derecho Procesal Civil. Su vasta trayectoria ha sido reconocida por diversas instituciones, recibiendo la Medalla Ascanio Mulford del Colegio Nacional de Abogados y un reconocimiento de la Asociación Bancaria de Panamá por su apoyo a la figura del fideicomiso. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa también lo honró por su valiosa participación como exponente en los conversatorios sobre el Proceso Ordinario en el Nuevo Código Procesal Civil.