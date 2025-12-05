Fundación IST, CMC y Aden conmemoran el Día Internacional del Voluntariado con visita solidaria a Hogar Remar

Solidaridad en Chilibre: Visita a Hogar Remar por el Día Internacional del Voluntariado

• La presidenta de Fundación IST, Raquel Robleda, y Maibeth Cedeño de CMC destacaron la importancia de la acción voluntaria desinteresada, que fortalece proyectos sociales y promueve la participación ciudadana y la inclusión.

(05/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En conmemoración del Día Internacional del Voluntariado, la Fundación Intervención Social Transformadora (IST) y la Concesionaria Madden Colón (CMC), junto a un grupo de voluntarios, llevaron a cabo una visita de solidaridad al Hogar Remar, ubicado en el corregimiento de Chilibre. Esta acción tuvo como objetivo reafirmar el compromiso social de ambas organizaciones con el bienestar y la dignidad de los adultos mayores y los demás residentes de la institución.

La jornada estuvo caracterizada por el respeto y el espíritu de la solidaridad. Como parte del acompañamiento, se realizó la entrega de diversas donaciones esenciales destinadas a mejorar la calidad de vida de los residentes.

Artículos entregados y participación interinstitucional

Las donaciones incluyeron pañales para adultos, utensilios de cocina, alimentos secos, bolsas de frutas, un televisor, ventiladores y equipos de protección personal, entre otros artículos de primera necesidad.

La entrega contó con la participación activa y comprometida de voluntarios provenientes de:

• Concesionaria Madden Colón (CMC)

• Fundación IST

• Junta Comunal de Chilibre

• Aden University

El esfuerzo conjunto de estas entidades permitió llevar compañía, bienestar y esperanza a los adultos mayores que residen de forma permanente en el Hogar Remar.

El voluntariado como fuerza transformadora

Esta acción solidaria reflejó el espíritu del Día Internacional del Voluntariado como una fuerza capaz de unir instituciones, empresas y la comunidad en la construcción de una sociedad más empática y humana.

Raquel Robleda, presidenta de la Fundación IST, destacó la capacidad transformadora de cada acción voluntaria: “El voluntariado nos recuerda que cada acción acompañada de objetivos, por pequeña que parezca, transforma vidas. Desde Fundación IST celebramos este día compartiendo con adultos mayores, convencidos de que cada voluntario es una pieza clave en la transformación de nuestra sociedad, fortaleciendo dentro de sus organizaciones, la participación ciudadana, cohesión social y la inclusión”.

Por su parte, Maibeth Cedeño de CMC enfatizó la misión de la empresa más allá de su operación diaria: “En CMC creemos que nuestro propósito va más allá de la operación diaria: se trata de estar presentes en la vida de nuestras comunidades donde actuamos, con la entrega y empatía de nuestro cuerpo de voluntarios que en cada oportunidad se suma para llevar acciones que promuevan el bienestar y la dignidad de las personas. Acompañarlos y brindarles apoyo es parte esencial de construir una sociedad al servicio de la humanidad”.

Los voluntarios fueron descritos como el corazón de las organizaciones, quienes, con su entrega desinteresada, aportan talento y energía para transformar realidades. Su accionar no solo fortalece los proyectos sociales y genera confianza con las comunidades, sino que también inspira a otros a sumarse, multiplicando el impacto y contribuyendo a dignificar la vida de quienes más lo necesitan.