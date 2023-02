Dieciocho panameñas, pioneras del primer curso ‘solo para mujeres’ para operador de equipo pesado

• La formación tiene una duración de 4 meses, facilitada en cursos de 8 horas diarias.

• Las aspirantes tienen edades entre 21 y 43 años.

(9/Feb/2023.- web) La Pintada, Panamá.- Dieciocho panameñas de las comunidades de San José del General, Villa del Carmen, Coclesito, Cascajal, Llano Grande, Molejón y La Pintada de las provincias de Colón y Coclé, son las pioneras del primer curso -enfocado solo en mujeres- para operador de equipo pesado, organizado como parte de la alianza de cooperación entre el INADEH y Cobre Panamá.

Esta capacitación especializada -que cubre el mismo pensum curricular de los cursos regulares del INADEH- tiene la particularidad de iniciar en el nuevo Centro de Formación de Profesiones Industriales desarrollado por Cobre Panamá, con una inducción profunda en temas de seguridad industrial, basado en la filosofía First Quantum, PIENSE.

Seguido de los aspectos de seguridad, evaluación de riesgo y gestión del peligro, las aspirantes aprenderán sobre: trabajo en caliente, trabajo en altura, manejo manual de carga, manejo defensivo, bloqueo y etiquetado, riesgos eléctricos, protección respiratoria, riesgos químicos, incidentes/accidentes con equipos móviles, gestión de fatiga y protección auditiva.

En tanto que en la fase práctica, las aprendices adquirirán las habilidades en operaciones de carga, arrastre y descarga de los camiones, primero acompañadas por instructores y/o operadores experimentados, para luego hacerlo en solitario bajo supervisión.

“Las alumnas desarrollarán la capacidad y la confianza para conducir solas, seguir las secuencias correctas, cumpliendo los objetivos de producción diarios de forma segura, ejecutar las inspecciones previas y posteriores, así como informar de los incidentes”, detalló el gerente de Relaciones Laborales y Desarrollo Regional de Cobre Panamá, Alexander Gabarrete, quien agregó que actualmente el porcentaje de perosal femenino en diferentes funciones en la mina, es del 8%, yse espera seguir incrementando la partici[acion femenina, a través de esta formación dirigida solo a mujeres de las comunidades vecinas de la mina.

Un tercio de las participantes son madres y/o cabezas de familia. Algunas de ellas ya son colaboradoras en Cobre Panamá, pero en otras áreas como ayudantes de servicios generales y lavandería y que han visto una oportunidad de crecer profesionalmente con este curso. Entre el grupo, casi todas son bachilleres, y varias cursaban estudios universitarios.

Sobre la filosofía PIENSE

Para First Quantum Minerals (casa matriz de Cobre Panamá) ningún trabajo es tan importante que no se pueda realizar de forma segura. Ese es el eje de la filosofía PIENSE (originalmente THINK en inglés), la cual establece que para estar seguros debemos pensar.

PIENSE es también un conjunto de reglas de seguridad que tanto colaboradores como visitantes a la mina deben cumplir en todo momento para evitar incidentes y lesiones. Estas reglas son:

• Acuda a su sitio de trabajo en buenas condiciones físicas y mentales (libre de drogas, alcohol y sin fatiga).

• Utilice siempre el equipo de protección personal adecuado a tu actividad

• Solo opere el equipo si está capacitado para hacerlo y obtenga un permiso válido y/o autorización válida si es necesario.

• Siempre use el cinturón de seguridad y siga las reglas de tránsito y señalización.

• Manténgase alerta y siempre esté atento a su entorno.

• Reporte sobre todo comportamiento y condiciones inseguras a su supervisor.

• Preste atención y obedezca toda señalización.

• Mantenerse siempre alerta y pensar en los peligros letales.