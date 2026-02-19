Digitalización fiscal en Panamá: 56% de usuarios del facturador estatal deberán migrar a un PAC

Nuevos topes de la DGI impulsan la digitalización fiscal obligatoria para Pymes y profesionales

• Miles de contribuyentes en Panamá enfrentan bloqueos operativos y sanciones de hasta 25,000 dólares si no realizan la transición hacia un Proveedor de Autorización Calificado (PAC) antes del cierre del ciclo fiscal.

(19/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con la entrada en vigor de la etapa de cumplimiento obligatorio de la digitalización fiscal, el panorama para las Pymes y profesionales independientes en Panamá se transforma. Según los parámetros establecidos en la Resolución 201-6299, se estima que el 56% de los usuarios actuales del sistema estatal, lo que representa aproximadamente 18,000 contribuyentes, han superado los topes permitidos para continuar utilizando la herramienta gratuita de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Criterios de obligatoriedad y exclusión

La nueva normativa técnica es clara: cualquier persona natural o jurídica que cumpla con uno de dos requisitos quedará automáticamente inhabilitada para utilizar el facturador estatal gratuito. Estos criterios son: percibir ingresos brutos anuales superiores a 36,000 dólares o emitir más de 100 documentos fiscales mensuales. Al superar estos límites, el sistema restringe el acceso, obligando al contribuyente a migrar hacia la modalidad de Proveedor de Autorización Calificado (PAC).

Ignorar estos parámetros conlleva peligros operativos inmediatos que afectan la estabilidad del negocio. El bloqueo de emisión impide documentar legalmente las ventas, lo que expone al contribuyente a sanciones por incumplimiento tributario que oscilan entre los 500 y los 25,000 dólares en casos graves de reincidencia, además del riesgo de cierre temporal del establecimiento.

Impacto en la continuidad operativa

Getsemani Castillo, Líder de Alegra Panamá, señaló en tercera persona que el crecimiento de un negocio no debería traducirse en una interrupción de sus operaciones. Castillo enfatizó que plataformas como Alegra.com facilitan esta migración tecnológica para que el proceso sea un paso hacia la modernización y no un obstáculo burocrático, brindando apoyo incluso en la obtención del certificado electrónico necesario para no detener la facturación.

Además de las multas, la imposibilidad de emitir documentos válidos genera un impacto comercial directo. Los clientes corporativos no pueden deducir los gastos de proveedores que carecen de facturación electrónica válida bajo la nueva norma, lo que está provocando una pérdida de contratos y competitividad para los comercios afectados que aún no han realizado la transición.

Profesionalización del ecosistema empresarial

La integración de estas normativas de digitalización fiscal busca no solo optimizar la recaudación y el cumplimiento tributario, sino también fomentar la profesionalización de miles de contribuyentes. Al dar el paso hacia un sistema certificado por la DGI, las empresas aseguran la continuidad de sus servicios en una economía plenamente digitalizada. Con el cierre del ciclo fiscal en marcha, la anticipación se perfila como la única vía para evitar el «apagón fiscal» y garantizar la sostenibilidad de las operaciones comerciales en el país.

